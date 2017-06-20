Путин может посетить закрытие конкурса артистов балета в Большом театре

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить закрытие ХIII международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре во вторник, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На вечер у президента запланирована еще целая серия обычных рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что на исторической сцене театра во вторник пройдет гала-концерт лауреатов ХIII международного конкурса артистов балета и хореографов. Кроме того, согласно программе конкурса, на вечер намечена и церемония награждения лауреатов.

"И к президенту, как мы ожидаем, присоединится президент Бразилии (Мишел) Темер, который также с официальным визитом уже к тому моменту будет находиться в нашей стране. Завтра будут российско-бразильские переговоры", — заключил пресс-секретарь.