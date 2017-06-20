Концертный сезон в музее А.Н. Скрябина закроют классической музыкой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. 20 июня в Мемориальном музее А.Н. Скрябина пройдет концерт ансамбля "Школа / Škola Crew". Выступление коллектива приурочено к закрытию сезона. В программе композиции Игоря Стравинского, Ральфа Воан-Уильямса, Пауля Хиндемита, Мориса Равеля и Сергея Рахманинова. Начало концерта в 19:30. Сообщает сайт mos.ru.

Музыканты не только исполнят произведения Игоря Стравинского, Ральфа Воан-Уильямса, Пауля Хиндемита, Мориса Равеля и Сергея Рахманинова, но и расскажут публике о произведениях, которые исполняют, и о композиторах, которые их написали, сопровождая истории любопытными и малоизвестными фактами.