Необычную версию "Трех сестер" покажут в Москве актеры из США

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Театр Movement Bazaar из Лос-Анджелеса представит на Чеховском фестивале на сцене Театра Наций 19 и 20 июня спектакль "Перрон №3" по мотивам "Трех сестер", днем в понедельник состоялся пресс-показ постановки.

"Перрон №3" — это оригинальная остроумная адаптация пьесы Чехова "Три сестры". Это коллаж из хореографии, водевильных реприз, предельно экспрессивной жестикуляции и элементов комедии дель арте. Создатели спектакля: режиссер и хореограф Тина Кронис и автор текста Ричард Алджер.

"Для нас играть Чехова и играть его в Москве это и честь, и мечта, которая, наконец, реализовалась. В репертуаре нашего театра уже были чеховские "Чайка", "Вишневый сад", который мы назвали "Вишневым джемом", и "Дядя Ваня" – рассказала Кронис на пресс-конференции в понедельник.

По словам режиссера, характеры в пьесах Чехова так хорошо прописаны, что их легко воплотить в "физическом театре".

"Мы перед спектаклем, при подготовке много исследуем сами, смотрим новости, следим за тем, что происходит в России, очень многое включаем в текст самого спектакля",- пояснила Кронис.

По словам режиссера, ни одной российской постановки чеховских пьес она, к сожалению, не видела. Но 22 года назад, когда она была в Москве, она играла роль Маши в "Трех сестрах" в постановке Адольфа Шапиро.

"Я не первый раз в Москве, я была здесь 22 года назад. А для моей труппы, для всех это первый визит, и Москва для нас — это столица мирового театра. Нам, возможно, удастся посмотреть не больше двух спектаклей здесь, в Москве. Но прежде всего мы хотим познакомиться с Москвой, посмотреть, каким стал этот город. Кроме того, нам очень интересно общаться с российскими артистами. Вообще ту возможность, которую предоставляет театр, вот этого обмена между артистами и режиссерами разных стран, это очень важно", — резюмировала Кронис.