Главархив проведет виртуальную выставку ко Дню памяти и скорби

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На сайте Главного архивного управления Москвы 22 июня открывается виртуальная выставка "Поколение добровольцев. Подвиг молодежи в годы Великой Отечественной войны", приуроченная ко Дню памяти и скорби, сообщает портал правительства Москвы. На выставке будут представлены материалы из фондов Центрального государственного архива города Москвы.



Первый раздел выставки содержит документы предвоенного периода, которые рассказывают о молодых людях, воспитанных на примерах подвигов исследователей Арктики и летчиков — первых героев Советского Союза, метростроевцев и рабочих-стахановцев, а также на кинофильмах об Александре Невском, Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, Александре Суворове, Василии Чапаеве. Особое место на выставке занимают документы начала Великой Отечественной войны — фотографии призывников в военкоматах, анкеты, заявления, списки и повестки о мобилизации в армию и народное ополчение.



Центральная часть экспозиции — отдельные новеллы, повествующие о подвигах героев Советского Союза. Письма, воспоминания, наградные листы, фотоснимки познакомят со снайпером Натальей Ковшовой, пулеметчиком Юрием Костиковым, летчиком Иваном Докукиным, штурманом Евгением Балашовым и многими другими. Эти герои были удостоены высокого звания за подвиги, совершенные в дни битвы под Москвой, в период стратегических операций под Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании Днепра, освобождении народов Европы, во время штурма Рейхстага. Всего звание Героя Советского Союза было присвоено семи тысячам молодых бойцов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Орденами и медалями были награждены более 35 млн комсомольцев.