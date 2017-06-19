В Галерее искусств Церетели покажут произведения французских художников

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Более 50 произведений живописи, графики, скульптуры увидят посетители выставки "Салон французских художников в Москве", которая пройдет в "Галерее искусств Зураба Церетели" с 24 июня по 23 июля, сообщает пресс-служба проекта.

В феврале 2017 года делегация Российской академии художеств (РАХ) по приглашению Ассоциации французских художников представила свои работы на ежегодной международной выставке Art en Capital, которая проходит в Париже с 1901 года в Гран Пале. Эксперты наградили РАХ золотой медалью Салона. Выставка "Салон французских художников в Москве" станет продолжением этого двухстороннего российско-французского культурного проекта.

"С 24 июня по 23 июля 2017 года в залах Музейно-выставочного комплекса "Галерея искусств Зураба Церетели" при поддержке представительства Россотрудничества во Франции и ассоциации "Стелла арт интернешнл" пройдет выставка "Салон французских художников в Москве". На выставке будут представлены более 50 произведений станковой живописи, графики, мозаики, скульптуры, архитектуры и фотографии", — сообщает пресс-служба.

Ассоциация французских художников является прямым потомком Салона, который Жан-Батист Кольбер, активно содействовавший продвижению искусства и наук, создал для Людовика XIV. Свое современное название она получила в 1881 году. В нее входили такие знаменитые творцы, как Эдуар Мане, Огюст Ренуар, Огюст Роден и многие другие. Ежегодно эксперты Art en Capital приглашают к участию в выставке более 650 мастеров со всего мира. В 2017 году Салон состоялся в 227-й раз.