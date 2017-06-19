Баталов дарил зрителям часть своего благородства, заявил Герасимов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер Алексей Баталов был частью великой русской культуры, он дарил зрителям часть своего благородства и скромности, сказал глава комитета по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов на церемонии прощания с ушедшим из жизни артистом.

"Вот и наступил этот тяжелый трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны. Когда мне задавали вопрос: "А вот кто Баталов?", так невозможно это сказать. Для себя я знаю по уровню культуры, благородства, пожалуй, двух людей – (культуролога Дмитрия Сергеевича) Лихачева и Баталова. Их присутствие в этой жизни нашей давало высокий тон и уровень культуры, и благородства, и скромности", — сказал Герасимов.

По его словам, где бы ни появлялся Баталов, с кем бы ни разговаривал, он передавал ту культуру, которую с детства получал от своей семьи.

"И вот эту культуру, вот это благородство он дарил каждому, кто общался с ним, дарил зрителям в своих работах, артист, режиссер и педагог", — подчеркнул Герасимов.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Родители Алексея расстались, когда ему было три года, а через два года мать, Нина Ольшевская, вышла замуж за писателя Виктора Ардова. В квартире, где Баталов жил с матерью и отчимом, в Москве на Большой Ордынке, подолгу гостила поэтесса Анна Ахматова, часто бывали поэты Осип Мандельштам, Борис Пастернак, писатели Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров.

С 1954 года он начал сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Первая роль — молодой рабочий Алексей Журбин в фильме "Большая семья" Иосифа Хейфица. Позже Баталов снялся еще в четырех картинах у Хейфица: "Дело Румянцева" (1955), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1960), "День счастья" (1964).

Всего актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".