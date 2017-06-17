Предложения по премии для детских писателей подготовят к сентябрю

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспечати и Минфину к 1 сентября подготовить предложения по учреждению национальной литературной премии для детских писателей, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Ранее Медведев поддержал учреждение национальной литературной премии для детских писателей.

"Роспечати (М.В. Сеславинскому) и Минфину России (А.Г. Силуанову) представить предложения по учреждению национальной премии в области детской литературы для авторов, работающих для детей в возрасте до 12 лет. Срок – до 1 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Роспечати к сентябрю представить в правительство РФ согласованные предложения по ускоренному порядку возмещения налога на добавленную стоимость для издателей книжной продукции и периодических печатных изданий для детей.

Минкультуры, Минфин и Роспечать должны представить в кабмин "предложения по увеличению объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек". Срок выполнения задачи — 1 сентября 2017 года.

Поручения даны по итогам встречи премьера в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" 6 июня.