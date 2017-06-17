Двум региональным театрам присудили премию им. Федора Волкова

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства двум региональным театрам и худруку Вологодского областного театра юного зрителя, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Коллегия Минкультуры России в мае 2017 года приняла решение о присуждении премии Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала, Театру кукол Республики Карелия, Гранатову Борису Александровичу – художественному руководителю Вологодского областного театра юного зрителя. Подписанным распоряжением утверждается это предложение Минкультуры России", — говорится в документе.

Премией правительства России имени Федора Волкова награждают за вклад в развитие российского театрального искусства. Она была учреждена в декабре 1999 года.

Первым русским профессиональным театром считается Русский для представления трагедий и комедий театр, учреждённый 30 августа 1756 года. Театр положил начало созданию Императорских театров России, а первым русским актёром был признан Федор Волков, который считается основателем русского театра.