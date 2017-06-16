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Культура

Музеи, воркаут и орган: что посетить в Сочи в ходе Кубка конфедераций

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (144)
15:0416.06.2017
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СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. В Сочи во время матчей Кубка конфедераций можно будет не только посмотреть футбол, но и стать участником open air, взять уроки воркаута у ведущих атлетов страны, послушать орган и посетить дом, в котором жил автор романа "Как закалялась сталь".

Флаги к Кубку конфедераций 2017 у железнодорожного вокзала в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сочи примет четыре матча: 19 июня на "Фиште" встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии, 25 июня – Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

Праздник под открытым небом

Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время проведения футбольных матчей Кубка конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, на которых запланирована культурная программа для всех желающих. Работа площадок расписана по дням.

Основные развлекательные мероприятия запланированы на площади Южного мола. Начиная с 18 июня здесь будут проходить выступления вокальных и хореографических коллективов, чирлидеров, фристайлеров, кавер-групп, иллюзионистов, а также песочное шоу.

Главный праздник на площади Южного мола состоится в день финального матча Кубка конфедераций, 2 июля. Ведущим мероприятия станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В этот день здесь будут организованы любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мотошоу и соревнования по самокатному спорту, выступления по велотриалу, а также концерт известных рэп-исполнителей — ST и группы "Каспийский груз". На празднике будет установлена универсальная площадка "Спортивный городок" для занятий популярной уличной дисциплиной "воркаут", где будут соревноваться и давать мастер-классы ведущие атлеты России. Также гости праздника смогут попробовать свои силы в уличном футболе. А в завершении праздника состоится просмотр на большом экране финального матча Кубка конфедераций.

Транспорт Кубка конфедераций-2017
© Инфографика
Транспорт Кубка конфедераций-2017

Также развлекательные мероприятия с участием вокальных и танцевальных коллективов города пройдут на площади у Художественного музея, перед Центральным универсальным магазином, около Органного зала, в парке "Ривьера" и парке культуры и отдыха "Адлер".

Еще одной развлекательной площадкой под открытым небом на период Кубка конфедераций станет Олимпийский парк в Имеретинской низменности. Его гостей ожидают выступления кавер-групп, диджеев, чирлидеров и фристайлеров, которые проведут для желающих мастер-классы и обучат правильной технике обращения с мячом.

В тематическом "Сочи Парке" 20 июня откроется Music Park. Музыкальные open air будут проходить на центральной площади Аллеи Огней по вечерам. По сообщению пресс-службы парка, премьерной станет программа "Великий Гэтсби". Музыкальные хиты из культового фильма и авторские стилизации в духе джазовой эпохи исполнит группа Melodrum Show.

Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
© РИА Новости, Инфографика
Правила поведения на играх Кубка конфедераций 2017

"В дальнейшем тематические вечеринки будут проходить каждый вторник, с 19:30 до 21:00. Гости смогут насладиться качественным живым вокалом, потанцевать под популярную музыку…, принять участие в хореографическом мастер-классе. Посещение вечерней программы Music Park будет включено в единый входной билет и не потребует дополнительной оплаты", — говорится в сообщении пресс-службы.

Выставки и музеи

Талисман Кубка Конфедераций Волк-Забивака на улице Думская в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подготовились к Кубку конфедераций и сочинские музеи. В дни проведения соревнований каждый из них порадует гостей новыми экспозициями и стационарными выставками. Тем, кто впервые оказался на курорте, знакомство с городом лучше начать с Музея истории города, где отражена история Черноморского побережья Кавказа и Сочи с древнейших времен и до современности. В залах музея собраны более 4 тысяч редких экспонатов: орудия труда древнего человека эры палеолита, бытовая утварь коренного населения — адыгов, предметы культуры переселенцев, военные документы, флора и фауна региона и многое другое. Также в музее действует выставка "Космонавты в Сочи", где представлены уникальные экспонаты истории советской космонавтики ХХ века. Например, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-9".

В Музее спортивной славы Сочи представлено более 300 экспонатов, связанных с достижениями прославленных сочинских спортсменов — чемпионов Олимпийских игр: Евгения Кафельникова, Алексея Воеводы, Владимира Кондры и Дмитрия Ильиных. Среди ценнейших экспонатов музея — заявочная книга "Сочи 2014", контракт о проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, олимпийский и паралимпийский флаги, макеты прибрежного и горного кластеров и факел Игр-2014.

Любители живописи могут отправиться в Художественный музей, где открылась выставка "Волшебство акварели. Мастер и ученик" из фондов Академии акварели и изящных искусств и образовательного центра "Сириус".

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

"Выставка объединила произведения народного художника России Сергея Андрияки, учебные работы студентов Академии и работы участников творческих смен по направлению "Живопись" Образовательного центра "Сириус". Экспозиция демонстрирует достижения студентов и учащихся, знакомит с техникой классической акварельной живописи – всего около 250 художественных произведений", — рассказали РИА Новости в музее.

Официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедераций 2017 на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Еще один необычный музей Сочи — литературно-мемориальный дом-музей писателя Николая Островского, где в последние месяцы своей жизни он работал над романом "Рожденные бурей". Музей открылся 1 мая 1937 года, через несколько месяцев после ухода из жизни его хозяина, и уже 80 лет хранит атмосферу напряженной творческой жизни и борьбы Островского.

Как раз в дни футбольных матчей в Центральном универсальном музее искусств (ЦУМИ) начнет свою работу экспозиция, посвященная художнику Сергею Бугровскому, который скончался в апреле 2017 года. Выставка №18 Sochi_Hephaesting, по сообщению куратора проекта Ирины Полозовой, включает в себя перформанс.

"Базовыми элементами перформанса являются три основных составляющих: отпечатки обнаженного тела на фольге и других материалах, трехмерное действие-перформанс и мимолетно возникающая и исчезающая абстрактная живопись на теле и одежде моделей", — говорится в сообщении.

Спектакли и концерты

Одна из визитных карточек курорта — Зимний театр — считается главной театрально-концертной площадкой юга России. Здание театра было построено в 1937 году и является памятником архитектуры федерального значения. В дни матчей можно будет посетить несколько постановок Зимнего театра, например, комедию "Мужики не танцуют стриптиз", остросюжетный спектакль "Шесть моих невест", а также "Любовь.Собака@Точка.Ru" с участием звездного дуэта Марии Ароновой и Андрея Урганта.

Баннер с символикой Кубка Конфедераций FIFA 2017 на фонарном столбе возле Казанского кремля в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще одна музыкальная достопримечательность Сочи — Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. Здесь находится единственный орган на всем Черноморском побережье континентальной части России. Послушать сочинский орган можно будет на нескольких концертах: "Мир органа", "Орган сквозь века", "Душу возвышающий орган", "Духовная музыка трех столетий". Помимо этого в Органном зале пройдут концерт "Грезы любви" с участием "Вивальди-оркестра" и театра музыки Светланы Безродной, концерт инструментальной музыки "Магия трех струн", закроет сезон выступление Сочинского симфонического оркестра.

Одной из самых крупных концертных площадок России является концертный зал "Фестивальный", расположенный на самом берегу моря и вмещающий 2,5 тысячи человек. Зал уже открыл летний сезон-2017 и подготовил для гостей города интересную программу. На сцене "Фестивального" выступят звезда российской эстрады Филипп Киркоров, группа "Аквариум" и Елена Ваенга. Также здесь пройдет концерт ансамбля грузинского танца "Иверия", концерт "Ла-Ла Ленд" с симфоническим оркестром.

В парке "Ривьера" расположен "Зеленый театр" — открытая концертная площадка, которая редко бывает пустой. В дни футбольного турнира на ней состоится симфоническое рок-шоу "Легенда 55", где 21 июня исполнят песни группы "Кино", а 3 июля состоится и концерт Дианы Арбениной с группой "Ночные снайперы".

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
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