Музеи, воркаут и орган: что посетить в Сочи в ходе Кубка конфедераций

СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. В Сочи во время матчей Кубка конфедераций можно будет не только посмотреть футбол, но и стать участником open air, взять уроки воркаута у ведущих атлетов страны, послушать орган и посетить дом, в котором жил автор романа "Как закалялась сталь".
Праздник под открытым небом
Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время проведения футбольных матчей Кубка конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, на которых запланирована культурная программа для всех желающих. Работа площадок расписана по дням.
Основные развлекательные мероприятия запланированы на площади Южного мола. Начиная с 18 июня здесь будут проходить выступления вокальных и хореографических коллективов, чирлидеров, фристайлеров, кавер-групп, иллюзионистов, а также песочное шоу.
Главный праздник на площади Южного мола состоится в день финального матча Кубка конфедераций, 2 июля. Ведущим мероприятия станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В этот день здесь будут организованы любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мотошоу и соревнования по самокатному спорту, выступления по велотриалу, а также концерт известных рэп-исполнителей — ST и группы "Каспийский груз". На празднике будет установлена универсальная площадка "Спортивный городок" для занятий популярной уличной дисциплиной "воркаут", где будут соревноваться и давать мастер-классы ведущие атлеты России. Также гости праздника смогут попробовать свои силы в уличном футболе. А в завершении праздника состоится просмотр на большом экране финального матча Кубка конфедераций.
Также развлекательные мероприятия с участием вокальных и танцевальных коллективов города пройдут на площади у Художественного музея, перед Центральным универсальным магазином, около Органного зала, в парке "Ривьера" и парке культуры и отдыха "Адлер".
Еще одной развлекательной площадкой под открытым небом на период Кубка конфедераций станет Олимпийский парк в Имеретинской низменности. Его гостей ожидают выступления кавер-групп, диджеев, чирлидеров и фристайлеров, которые проведут для желающих мастер-классы и обучат правильной технике обращения с мячом.
В тематическом "Сочи Парке" 20 июня откроется Music Park. Музыкальные open air будут проходить на центральной площади Аллеи Огней по вечерам. По сообщению пресс-службы парка, премьерной станет программа "Великий Гэтсби". Музыкальные хиты из культового фильма и авторские стилизации в духе джазовой эпохи исполнит группа Melodrum Show.
"В дальнейшем тематические вечеринки будут проходить каждый вторник, с 19:30 до 21:00. Гости смогут насладиться качественным живым вокалом, потанцевать под популярную музыку…, принять участие в хореографическом мастер-классе. Посещение вечерней программы Music Park будет включено в единый входной билет и не потребует дополнительной оплаты", — говорится в сообщении пресс-службы.
Выставки и музеи
В Музее спортивной славы Сочи представлено более 300 экспонатов, связанных с достижениями прославленных сочинских спортсменов — чемпионов Олимпийских игр: Евгения Кафельникова, Алексея Воеводы, Владимира Кондры и Дмитрия Ильиных. Среди ценнейших экспонатов музея — заявочная книга "Сочи 2014", контракт о проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, олимпийский и паралимпийский флаги, макеты прибрежного и горного кластеров и факел Игр-2014.
Любители живописи могут отправиться в Художественный музей, где открылась выставка "Волшебство акварели. Мастер и ученик" из фондов Академии акварели и изящных искусств и образовательного центра "Сириус".
"Выставка объединила произведения народного художника России Сергея Андрияки, учебные работы студентов Академии и работы участников творческих смен по направлению "Живопись" Образовательного центра "Сириус". Экспозиция демонстрирует достижения студентов и учащихся, знакомит с техникой классической акварельной живописи – всего около 250 художественных произведений", — рассказали РИА Новости в музее.
Как раз в дни футбольных матчей в Центральном универсальном музее искусств (ЦУМИ) начнет свою работу экспозиция, посвященная художнику Сергею Бугровскому, который скончался в апреле 2017 года. Выставка №18 Sochi_Hephaesting, по сообщению куратора проекта Ирины Полозовой, включает в себя перформанс.
"Базовыми элементами перформанса являются три основных составляющих: отпечатки обнаженного тела на фольге и других материалах, трехмерное действие-перформанс и мимолетно возникающая и исчезающая абстрактная живопись на теле и одежде моделей", — говорится в сообщении.
Спектакли и концерты
Одна из визитных карточек курорта — Зимний театр — считается главной театрально-концертной площадкой юга России. Здание театра было построено в 1937 году и является памятником архитектуры федерального значения. В дни матчей можно будет посетить несколько постановок Зимнего театра, например, комедию "Мужики не танцуют стриптиз", остросюжетный спектакль "Шесть моих невест", а также "Любовь.Собака@Точка.Ru" с участием звездного дуэта Марии Ароновой и Андрея Урганта.
Одной из самых крупных концертных площадок России является концертный зал "Фестивальный", расположенный на самом берегу моря и вмещающий 2,5 тысячи человек. Зал уже открыл летний сезон-2017 и подготовил для гостей города интересную программу. На сцене "Фестивального" выступят звезда российской эстрады Филипп Киркоров, группа "Аквариум" и Елена Ваенга. Также здесь пройдет концерт ансамбля грузинского танца "Иверия", концерт "Ла-Ла Ленд" с симфоническим оркестром.
В парке "Ривьера" расположен "Зеленый театр" — открытая концертная площадка, которая редко бывает пустой. В дни футбольного турнира на ней состоится симфоническое рок-шоу "Легенда 55", где 21 июня исполнят песни группы "Кино", а 3 июля состоится и концерт Дианы Арбениной с группой "Ночные снайперы".