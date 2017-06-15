Басилашвили: Баталов внес в русское кино правду жизни

РИГА, 15 июн – РИА Новости. Актер Алексей Баталов был предельно честен и в жизни, и на сцене, и в кино, после его появления никто из актеров не мог уже себе позволить допустить в работе хоть малейшую жизненную неправду, сообщил в интервью латвийской радиостанции Baltkom актер театра и кино Олег Басилашвили.

Народный артист СССР Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Я помню Баталова с очень давних пор. Он окончил школу-студию Московского художественного театра, был артистом художественного театра… И я думаю, что именно та правда, которую проповедовали Константин Сергеевич Станиславский, Немирович-Данченко, которая царила в свое время на сцене Московского художественного театра — МХАТа, она как бы вошла в гены к Леше Баталову и он прославил наше искусство новым шагом в актерском мастерстве. Он был очень порядочный, честный, хороший человек, настоящий русский интеллигент", — сказал Басилашвили.

По его словам, Баталов ввел на сцене и на экране подлинную русскую, российскую интеллигентность.

"С Лешей пришла невиданная ранее на советских экранах правда человеческой жизни. Правда простого советского, русского человека. Нигде не преувеличенная, нигде не приуменьшенная — та самая правда, которой долгое время не было на наших экранах, и появилась она вновь именно с появлением Алексея Баталова… С тех пор, как появился Баталов, играть, допуская хотя бы малейшую неправду в своей работе, ни один советский актер уже не мог", — подчеркнул Басилашвили.

Он также отметил, что любая, даже эпизодическая роль Баталова, была на высоте. "Вспомним хотя бы фильм "Летят журавли". Крохотная, маленькая ролишка, но как она сыграна! И ты веришь во все, в достоверность поведения этого хорошего довоенного московского парня, настоящего комсомольца, верящего в жизнь и любящего свою подругу", — сказал Басилашвили.

По его словам, с уходом Баталова из жизни Земля опустела. "Леша Баталов — замечательный человек… Память о Леше Баталове у меня никогда не исчезнет, я всегда буду помнить этого прекрасного, замечательного артиста", — добавил Басилашвили.