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Культура

Алексей Баталов: избранный богом и людьми, эталон благородства и вкуса

Сюжет:
Скончался Алексей Баталов (23)
19:4415.06.2017
(обновлено: 19:45 15.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фотоНародный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Алексей Баталов запомнился миллионам зрителей по роли слесаря Георгия Ивановича, попросту Гоши, из оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". За ним закрепился статус секс-символа 80-х, но сам артист был слишком скромен, чтобы относиться к этому всерьез. Народный и родной, Баталов мирно ушел из жизни в возрасте 88 лет.

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© РИА Новости
Тибул, Гоша и другие известные роли актера Алексея Баталова

Безупречный вкус

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей, он буквально вырос на сцене МХАТа, дни и ночи проводя среди пестрой круговерти закулисья. Мальчик был уверен, что весь мир — совсем как у Шекспира — театр, и не представлял себе взрослых людей, которые занимались чем-то помимо творчества. Позже, в квартире отчима, сатирика и драматурга Виктора Ардова, он проводил вечера в окружении великих поэтов и писателей — Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака.

Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прощание с актером Алексеем Баталовым пройдет 19 июня в Доме Кино

Всю жизнь Баталов стремился к искусству: и в столице, и в далекой крохотной Бугульме, куда был эвакуирован вместе с матерью во время войны, и в армии. Казалось, что его судьба неразрывно связана с театром, но в середине 50-х актер принял главное решение в карьере и ушел в кино. Именно кинематограф принес ему невероятную известность. "Большая семья", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и, наконец, "Москва слезам не верит" — каждый фильм с участием Баталова становился безусловным шедевром. При этом актер никогда не гнался за количеством, только за качеством, а потому с годами он все реже и реже появлялся на большом экране: безупречное чутье не позволяло ему сниматься в иных картинах.

"Когда фильмы выходят, я благодарю бога за то, что отказался. Роли-то бывают хорошими — другое дело, чем они оборачиваются на экране. Это ты, а рядом с тобой стоит нечто, оно может тебя испачкать. Работая с Хейфицем или Роммом, я прекрасно понимал, о чем у нас идет речь. Я знал, что мы работаем не за страх, а за совесть, и есть смысл тратить на это жизнь. Но стоит ли садиться в эту лодку со случайными, ненужными тебе людьми?" — так он пояснял свой выбор.

Народный артист СССР Алексей Баталов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дорогой наш человек. Алексей Баталов остается с нами

Свои безграничные творческие силы Баталов продолжал развивать в самых разных направлениях: он попробовал себя в качестве режиссера, сняв картины "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок", работал на радио, писал стихи и сценарии, преподавал на актерском факультете ВГИКа.

Баталова надо уметь смотреть

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

Алексей Баталов в фильме Летят журавли. Архивное фото
© РИА Новости
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Наумов: Баталов обладал внутренним благородством и необыкновенным талантом

Прощание с актером пройдет в Доме кино 19 июня, а похоронят его на Преображенском кладбище, как было сказано в завещании артиста.

Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта. Известный российский режиссер Владимир Наумов, постановщик картины "Бег", в которой Баталов исполнил одну из главных ролей, признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Вместе с Баталовым они планировали новую картину.

"Ушел из жизни поразительный во всех отношениях человек. Он был чрезвычайно добр, что вообще редко случается сегодня. Сейчас нет друзей, а есть приятели временные. Алексей Баталов был постоянным, верным другом. Он был честным, с внутренним благородством и необыкновенным талантом человек", — сказал Наумов в беседе с РИА Новости.

Он назвал Баталова великим актером, замену которому найти невозможно. "Будет ли заполнена та пустота, которая образовалась после ухода этого спокойного, чистого, достойного и необычайно талантливого человека?" — задался вопросом режиссер и добавил, что невозможно словами объяснить величие таланта Баталова.

"Баталова надо уметь смотреть — приглядываться к движениям его рук, к выражению глаз", — отметил режиссер.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил благородное отношение Баталова к жизни и окружающим его людям.

Кадр из фильма Мать. Архивное фото
© РИА Новости
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Шахназаров отметил вклад Баталова в развитие российской культуры

"Человек он был совершенно удивительный — и не только как актер. Он был одним из последних настоящих русских интеллигентов", — сказал Толстой. По его словам, Баталов перенес "благородное отношение к жизни" и в свою работу, и в процесс обучения студентов во ВГИКе, и в свои отношения с людьми.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал кончину Баталова невосполнимой утратой для всей российской культуры. Он подчеркнул, что роли актера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

"Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью. Эта удивительная внутренняя душевная чистота сделала его по-настоящему народным и родным для миллионов наших соотечественников", — сказал Мединский.

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