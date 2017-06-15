Алексей Учитель назвал корректной реакцию Путина на вопрос "Матильде"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель назвал реакцию президента РФ Владимира Путина на вопрос о ситуации вокруг фильма "Матильда" очень корректной.

Ранее народный артист России Сергей Безруков на прямой линии с президентом поднял вопрос о фильме "Матильда" и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. Путин ответил, что в отношении царской семьи было и раньше много фильмов, и даже более жестких, чем фильм "Матильда".

"Президент высказался об этой ситуации очень корректно", — сказал Учитель РИА Новости.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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