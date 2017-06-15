Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Алексея Баталова

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Алексея Баталова в связи с его смертью, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"С его легендарным именем связаны яркие и незабываемые страницы истории советского и российского кинематографа. Фильмы с участием Алексея Баталова по праву входят в золотой фонд современной культуры", — приводят в пресс-службе соболезнование.

Лукашенко также отметил, что "на белорусской земле этого великого актера знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной души, чья творческая и педагогическая деятельность способствовала утверждению в обществе нравственных идеалов, укреплению дружбы между братскими народами".