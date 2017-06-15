Йоко Оно официально стала соавтором культовой песни Джона Леннона "Imagine"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Национальная ассоциация музыкальных издателей США официально признала Йоко Оно соавтором культовой композиции своего супруга Джона Леннона "Imagine", сообщило издание Billboard.

О признании за Йоко Оно соавторства более чем через 40 лет после выхода "Imagine" было неожиданно объявлено днем ранее в Нью-Йорке. Организаторы церемонии проиграли запись старого интервью Джона Леннона Би-би-си, где он признает вклад Йоко Оно в создание песни.

"На самом деле она должна считаться песней Леннона-Оно потому, что многое в ней — лирика и концепция — от Йоко. Но в те дни я был немного более эгоистичным, немного более мачо и как-то опустил упоминание о ее вкладе", — сказал тогда Леннон.

Сама 84-летняя Йоко Оно лично присутствовала на церемонии со своим сыном Шоном Леноном.

Песня Imagine из одноимённого альбома 1971 года занимала высшие строчки в хит-парадах Великобритании и США.