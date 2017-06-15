Учитель предложил комитету ГД по культуре посмотреть "Матильду" до премьеры
14:4215.06.2017
(обновлено: 14:55 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель предложил комитету Госдумы по культуре посмотреть до премьеры его фильм "Матильда", сообщил РИА Новости глава комитета Станислав Говорухин, добавив, что после просмотра депутаты смогут дать ему свою оценку.
В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Учитель предложил в рамках Госдумы и комитета по культуре разобраться с ситуацией вокруг фильма "Матильда". Путин на это ответил, что не хотел бы вступать в спор между депутатом ГД Натальей Поклонской и режиссером и что диалог по фильму должен вестись в рамках закона и приличий.
"Мы (члены комитета) в свое время пытались донести, что нельзя судить о фильме, не посмотрев его. А теперь нам (членам комитета) Учитель предлагает посмотреть фильм до премьеры, и тогда уже выскажем свое мнение", — заявил Говорухин.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".