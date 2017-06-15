Учитель предложил комитету ГД по культуре посмотреть "Матильду" до премьеры

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель предложил комитету Госдумы по культуре посмотреть до премьеры его фильм "Матильда", сообщил РИА Новости глава комитета Станислав Говорухин, добавив, что после просмотра депутаты смогут дать ему свою оценку.

В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным Учитель предложил в рамках Госдумы и комитета по культуре разобраться с ситуацией вокруг фильма "Матильда". Путин на это ответил, что не хотел бы вступать в спор между депутатом ГД Натальей Поклонской и режиссером и что диалог по фильму должен вестись в рамках закона и приличий.

"Мы (члены комитета) в свое время пытались донести, что нельзя судить о фильме, не посмотрев его. А теперь нам (членам комитета) Учитель предлагает посмотреть фильм до премьеры, и тогда уже выскажем свое мнение", — заявил Говорухин.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.