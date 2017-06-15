Учитель: комитет Госдумы мог бы помочь разобраться в ситуации с "Матильдой"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре мог бы помочь разобраться с ситуацией вокруг фильма "Матильда", такое мнение высказал режиссер картины Алексей Учитель во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Актер Сергей Безруков, обращаясь к президенту, поднял вопрос о фильме "Матильда" и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. При этом президент заявил, что ленту никто не пытается запретить, и отметил, что не хотел бы вступать в разгоревшийся из-за киноленты спор между депутатом Госдумы Натальей Поклонской и Алексеем Учителем, после чего дал слово самому режиссеру.

"В Думе существует, например, замечательный комитет по культуре, который возглавляет потрясающий режиссер Говорухин, и можно тоже было бы разобраться с этим. Мне кажется, тратятся лишние государственные деньги, когда к нам приходят сначала прокуратура, потом казначейство, Счетная палата. Они занимаются одним и тем же: мы показываем документы, что уже все проверено, а они занимаются тем же. Подстрекательства к этому не должно быть", — сказал Учитель.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

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