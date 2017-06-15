Мединский поздравил режиссера фильма "Аритмия" с гран-при "Кинотавра"
14:0615.06.2017
(обновлено: 14:07 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил режиссера фильма "Аритмия" Бориса Хлебникова с присуждением картине Гран-при Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Фильм Хлебникова "Аритмия" (Россия – Финляндия — Германия) создан при поддержке Минкультуры России и фонда "Евримаж". Сыгравший в картине Александр Яценко стал лучшим актером, звание лучшей актрисы досталось Инге Оболдиной.
"Уважаемый Борис Игоревич! Искренне поздравляю Вас с присуждением Гран-при фестиваля "Кинотавр" за фильм "Аритмия"! Эта награда — признание вашего неординарного таланта. Простая история, рассказанная в киноленте, смогла найти отклик в сердцах не только членов жюри, но и зрителей, присудивших картине свой приз симпатий", — говорится в поздравительно телеграмме министра.
Мединский пожелал фильму "такого же успеха при выходе на широкий экран", и новых творческих побед и ярких запоминающихся кинообразов режиссеру Хлебникову.
Картина "Аритмия" рассказывает о судьбе врача скорой помощи Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер. Международная премьера фильма пройдет на фестивале в Карловых Варах, где "Аритмия" участвует в основном конкурсе. "Аритмия" появится на российских экранах 28 сентября.
"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавлял Евгений Миронов, всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов. Помимо основного конкурса, на фестивале прошли показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали другие картины, созданные при поддержке Минкультуры России, среди них — "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых" и "Дуэлянт".
Торжественная церемония закрытия 28-го "Кинотавра" прошла 14 июня в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Наталья Бардо.
В конкурсную программу кинофестиваля в этом году были включены вошли 14 фильмов. На фото: актрисы Рената Пиотровски, Ирина Лачина, Глафира Тарханова, Екатерина Вуличенко и Наталья Бардо.
Гран-при фестиваля получила лента Бориса Хлебникова "Аритмия" о неравнодушном враче скорой помощи, а исполнитель главной роли в фильме Александр Яценко стал "лучшим актером" фестиваля.
Режиссер Резо Гигинеишвили на "Кинотавре" за фильм "Заложники" получил приз в номинации "За лучшую режиссуру".
Председатель жюри конкурса Евгений Миронов и член жюри конкурса, актриса Юлия Пересильд.
Актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.
Актрису Паулину Андрееву, сыгравшую сразу две главные роли — сестер-близнецов — в музыкальной сатирической комедии "Мифы" режиссера Александра Молочникова, на фестивале отметили призом журнала L'Officiel — бриллиантовой брошью. Федор Бондарчук выступил одинм из продюсеров этой ленты.
Звезда российских сериалов Глафира Тарханова на закрытии "Кинотавра".
Актриса Екатерина Вуличенко на красной дорожке "Кинотавра".
Актриса Равшана Куркова на церемонии закрытия "Кинотавра".
Актер Иван Лашин, на фестивале получивший приз им. Григория Горина "За лучший сценарий", оператор Владислав Опельянц и режиссер Резо Гигинеишвили, получившие призы за фильм "Заложники", актриса Инга Оболдина, получившая приз "За лучшую женскую роль" в фильме режиссера Кирилла Плетнева "Жги", актер Александр Яценко и режиссер Борис Хлебников, получившие призы за фильм "Аритмия".
Певица Алена Свиридова, президент "Кинотавра" Александр Роднянский и предприниматель Роман Абрамович на церемонии закрытия фестиваля в Сочи.
Актрисы Агния Дитковските и Екатерина Климова.
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" в Сочи представила свою новую работу в кино, ленту "Бабушка легкого поведения".
"Кинотавр" в среду закрылся фильмом Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", где одну из главных ролей сыграла Ингеборга Дапкунайте.
Генеральный директор Группы компаний "Главкино" Илья Бачурин и участница Comedy Woman Надежда Сысоева.
Актриса Екатерина Шпица на церемонии закрытия "Кинотавра" в Сочи.
В рамках конкурсной программы "Кинотавра" актер Кирилл Плетнев представил свой дебют в режиссуре, ленту "Жги".
Актриса Олеся Судзиловская на церемонии закрытия "Кинотавра".
Режиссер Кантемир Балагов на фестивале в Сочи получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков им. Даниила Дондурея за фильм "Теснота".