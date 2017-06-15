Мединский поздравил режиссера фильма "Аритмия" с гран-при "Кинотавра"

Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Режиссер Борис Хлебников, получивший главный приз за фильм Аритмия, и актёр Александр Яценко (справа), получивший приз За лучшую мужскую роль за фильм Аритмия, на торжественной церемонии закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил режиссера фильма "Аритмия" Бориса Хлебникова с присуждением картине Гран-при Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Фильм Хлебникова "Аритмия" (Россия – Финляндия — Германия) создан при поддержке Минкультуры России и фонда "Евримаж". Сыгравший в картине Александр Яценко стал лучшим актером, звание лучшей актрисы досталось Инге Оболдиной.

"Уважаемый Борис Игоревич! Искренне поздравляю Вас с присуждением Гран-при фестиваля "Кинотавр" за фильм "Аритмия"! Эта награда — признание вашего неординарного таланта. Простая история, рассказанная в киноленте, смогла найти отклик в сердцах не только членов жюри, но и зрителей, присудивших картине свой приз симпатий", — говорится в поздравительно телеграмме министра.

Мединский пожелал фильму "такого же успеха при выходе на широкий экран", и новых творческих побед и ярких запоминающихся кинообразов режиссеру Хлебникову.

Картина "Аритмия" рассказывает о судьбе врача скорой помощи Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер. Международная премьера фильма пройдет на фестивале в Карловых Варах, где "Аритмия" участвует в основном конкурсе. "Аритмия" появится на российских экранах 28 сентября.

"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавлял Евгений Миронов, всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов. Помимо основного конкурса, на фестивале прошли показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали другие картины, созданные при поддержке Минкультуры России, среди них — "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых" и "Дуэлянт".