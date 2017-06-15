Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для российской культуры

Артист кино, кинорежиссер Алексей Баталов и президент России Владимир Путин (слева направо) на церемонии вручения Государственных премий в Кремле. Архивное фото

Артист кино, кинорежиссер Алексей Баталов и президент России Владимир Путин (слева направо) на церемонии вручения Государственных премий в Кремле. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и дочери скончавшегося актера Алексея Баталова, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой для отечественной культуры, сообщается на сайте Кремля.

Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Уважаемые Гитана Аркадьевна и Мария Алексеевна. С глубоким прискорбием узнал о кончине Алексея Владимировича Баталова. Отечественная культура понесла тяжёлую, невосполнимую утрату. Ушёл из жизни великий русский актёр и настоящий Мастер, человек удивительного таланта и обаяния", — говорится в тексте соболезнования.

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Президент подчеркнул, что щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство Алексея Баталова снискали ему признание и огромную, непреходящую любовь зрителей. Он отметил, что актер "прошёл большой, насыщенный жизненный путь, оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей", а память о нём навсегда сохранится в сердцах.

Путин выразил искренние соболезнования, слова поддержки и участия родным актера.