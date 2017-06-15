Наталья Бондарчук назвала кончину Баталова личной потерей

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Смерть Алексея Баталова – это огромной потеря для российской культуры, поскольку народный артист СССР был одним из лучших актеров нашего времени, заявила РИА Новости известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Кончина Алексея Баталова – огромная потеря для меня лично и для всей нашей культуры. Мне посчастливилось сниматься с ним только в одной картине, "Звезда пленительного счастья". Но знакома с Алексеем Владимировичем я была с самого детства, в то время, когда снимался знаменитый фильм "Дорогой мой человек", где его партнершей была моя мама, народная артистка СССР Инна Владимировна Макарова", — рассказала Бондарчук.

По словам Бондарчук, преимущество замечательных советских актеров было в том, что они своим творчеством давали надежду людям.

"Алексей Владимирович своими ролями вошел в душу каждого. И мне жаль, что последние годы его жизни омрачились тяжбой с соседом по даче, который не понимал, с кем он имеет дело, и говорил нам, что "для вас он – Баталов, а для меня – обычный человек. Нет, необычный! Тем и отличается великий писатель, художник, актер, что это лучшая часть человечества, несравнимая с другими", — добавила актриса и режиссер.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства отчуждения земельного участка, принадлежащего семье Баталова, и законность возведения на нем новой постройки.

"Сколько прекрасных минут, минут счастья подарил всем нам Алексей Владимирович Баталов. С его уходом мы потеряли одного из лучших актеров нашего времени", — резюмировала Бондарчук.