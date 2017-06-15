Гафт: Баталов был удивительно красивым и обаятельным человеком

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Алексей Баталов был удивительно красивым и обаятельным, он притягивал зрителя и заставлял запоминать каждую свою интонацию, сказал актер Валентин Гафт.

Баталов скончался в ночь на четверг в Москве на 89-м году жизни. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

"То, что любят люди, то, что ценят друг в друге, собрано в этом человеке, который является образцом того, что притягивает в кино и на что можно сходить – помнишь каждую интонацию этого человека, который сумел в интонации себе подчинить зрителя и удивить его, заставить подражать, вспоминать, сравнивать. Это те самые качества, которых достигают великие артисты, это дано не каждому", — сказал Гафт в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Баталов был удивительно красивым и обаятельным. "Можно даже позавидовать тем, кто его видел, помнит и никогда не забудет", — подчеркнул артист.

В свою очередь актриса Татьяна Догилева рассказала, что встретилась с Баталовым когда была еще студенткой ГИТИСа во время съемок фильма "Поздняя встреча". "Он был весел, добр, его все вокруг обожали, вся группа — начиная от режиссера, заканчивая осветителями, потому что человек был интересен изнутри, был равен со всеми", — добавила она.