Матвиенко: имя Баталова стало символом духовности русского интеллигента

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Имя артиста Алексея Баталова стало символом духовности русского интеллигента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Баталов скончался утром в четверг в Москве на 89-м году жизни. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

"Можно с уверенностью сказать, что имя Алексея Владимировича стало символом духовности русского интеллигента и патриота", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме в связи с кончиной артиста на имя руководства ВГИКа.

Спикер Совфеда отметила, что Баталов был великим мастером отечественной культуры, чье творчество дарило людям радость и самые светлые чувства.

"Для всех, кто знал Алексея Владимировича, видел его на театральной сцене или экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, — его кончина это тяжёлая, невосполнимая утрата. Мы навсегда запомним Алексея Владимировича как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актера и режиссера, который был беззаветно предан своей профессии и своим зрителям. Его прекрасные работы даже спустя многие годы будут нам так же близки и понятны", — говорится в телеграмме.

Матвиенко попросила передать ее соболезнования родным и близким артиста.