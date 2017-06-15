Толстой: Баталов был одним из последних настоящих русских интеллигентов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов, скончавшийся в четверг, был удивительным человеком, одним из последних настоящих русских интеллигентов с благородным отношением к жизни и окружающим его людям, заявил РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Баталов скончался в четверг в Москве на 89-м году жизни. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

"Это очень печальные вести. Человек он был совершенно удивительный — и не только как актер. Он был один из последних настоящих русских интеллигентов", — сказал Толстой.

По его словам, Баталов перенес "благородное отношение к жизни" и в свою работу, и в процесс обучения студентов во ВГИКе, и в свои отношения с людьми.

"Таких людей единицы. Он был последний из могикан", — отметил Толстой.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".