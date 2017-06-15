Опера и автогонки: чем заняться в Казани во время Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Столица Татарстана Казань, которая с 18 по 28 июня примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу, готова предложить болельщикам и туристам не только зрелищные соревнования: гостей республики ждет масса туристических объектов и культурных мероприятий — на любой вкус, возраст и уровень адреналина.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В Казани 18 июня сыграют сборные Португалии и Мексики, 22 июня — Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а 28 июня состоится полуфинальный матч.

1001 удовольствие для туристов и болельщиков

Как рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, гостей республики, которых в дни Кубка планируется принять от 150 до 200 тысяч, ждет масса туристических объектов — на любой вкус, возраст и уровень адреналина.

"Специально к Кубку конфедераций совместно с Центром развития туризма Татарстана мы в соответствии с разработанным ранее туристическим брендом выпустили интересный гид, который называется "Официальный туристический гид Vizit Tatarstan. Татарстан: 1001 удовольствие". Здесь собраны все "удовольствия", которые может получить гость, турист, который приехал в Татарстан", — сообщил Иванов.

По его словам, гид, содержащий справочную информацию по главным туристическим объектам республики, отелям, экскурсионным центрам и агентствам, маршрутам отдыха, театрам, музеям, храмам и мечетям, спортивным объектам, ресторанам и кафе, издан на пяти языках: русском, английском, испанском, немецком, китайском. "Мы провели анализ туристического потока и информации о том, какие команды к нам будут приезжать. Это самые популярные языки, мы закрываем таким образом порядка 70% всего мира, понимаем, что они будут наиболее востребованы", — пояснил глава Госкомтуризма Татарстана.

Иванов отметил, что в гиде-путеводителе собрана информация по большому числу объектов, каждый из которых интересен по-своему: от таких туристических жемчужин, как Казанский Кремль, остров-град Свияжск, великий Болгар, до ночных клубов, верблюжьей фермы, "Рыбацкой деревни", фермы "Татарский страус", кайт-клуба, вейк-парка. "Собрано огромное количество объектов на любой вкус, на любой возраст, на любую группу интересов. Я считаю, что в Татарстане интересно все", — подчеркнул он.

Традиционные экскурсии

В преддверии Кубка конфедераций и непосредственно в дни его проведения, прежде всего, активизирована работа экскурсионного центра Казани. "Усиленная работа будет организована в экскурсионном центре, чтобы все туристы могли посетить те экскурсии, которые проводятся на регулярной основе — это экскурсии по Казани, в Болгар, Свияжск, Елабугу, Чистополь", — сказал Иванов.

Например, в Казани можно совершить обзорную экскурсию по городу с посещением внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского Кремля, где величественно и гармонично соседствуют Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф. Можно пройтись по главной туристической артерии татарстанской столицы — пешеходной улице Баумана — с фонтанами, исполняющими желания, каретой Екатерины II и памятником Федору Шаляпину. Или по пешеходной улице Старо-Татарской слободы с уникальными домами национальной татарской архитектуры.

Также можно побывать в Казанском Богородицком монастыре, где была обретена Казанская икона Божьей матери, а ныне хранится один из ее известных списков, переданный России Ватиканом в 2004 году; осмотреть Свято-Успенский Зилантов женский монастырь или Петропавловский собор, построенный в стиле русского барокко; посетить смотровые площадки "Гранд отеля "Казань" или центра семьи "Казан" (Чаша); подняться на колокольню Богоявленского собора, откуда открывается прекрасный вид на центральную, историческую часть города. Можно побывать на авторских экскурсиях "Шарм казанских усадеб", "Казань пятью органами чувств", "Казань со вкусом кофе", "Казан вкусов" и других.

Излюбленной площадкой для гостей и жителей Казани в последние годы стала Кремлевская набережная, где можно не только прогуляться, поужинать, отдохнуть на уютных скамьях и диванчиках, но и взять на прокат веломобиль, ролики, самокат или почитать в уличной библиотеке. На набережной на противоположном берегу Казанки можно взять на прокат лодки и катамараны, чтобы любоваться городом с речной глади. За национальным колоритом можно отправиться в комплекс "Туган авылым" ("Родная деревня") с бревенчатыми домиками и прудом, мастерскими, гостевым домом с банькой, где посетителей ждет также театрализованное фольклорное шоу Kazan с национальным ужином.

Ознакомиться со многими из этих достопримечательностей можно также, отправившись на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе. Маршрутом предусмотрено 10 остановок, билет действителен в течение всего дня (можно приобрести билет сразу на два дня), поэтому на любой из остановок можно задержаться, посетить заинтересовавший объект и уже затем отправиться дальше по маршруту на следующем автобусе. Экскурсии организованы на восьми языках. Кстати, журналисты при предъявлении удостоверения могут рассчитывать на бесплатную экскурсию на двухэтажном красном автобусе.

Традиционно ждет гостей бывшая столица Волжской Булгарии — древний город Болгар, который является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, единственным образцом булгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков и местом добровольного принятия ислама на территории России, здесь же хранится самый большой в мире печатный Коран весом 500 килограммов. Сказочным пушкинским островом Буяном предстает перед туристами остров-град Свияжск, расположенный у слияния рек Волги и Свияги, где поселение было основано в мае 1551 года Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани, и до настоящего времени сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения XVI-XIX веков, особую ценность из которых представляют уникальная деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году за один день, комплекс зданий Успенского Богородицкого мужского монастыря с уникальными фресками и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.

Великий Болгар приготовил для гостей интерактивные площадки "Болгарская слобода" и "Болгарский майдан", где можно будет принять участие в средневековых богатырских эстафетах. Остров-град Свияжск предлагает интерактивные программы на площадке "Ленивый торжок" и новый мастер-класс "Древнее ремесло "Набойка" — украшение ткани штампами ручной работы".

Особая атмосфера царит в Раифском Богородицком мужском монастыре — крупнейшем действующем монастыре Татарстанской митрополии, являющемся известным центром паломничества. Интересные открытия ждут тех, кто отправится в старинный купеческий город Тетюши, где в 1921 году была выловлена гигантская белуга весом 960 килограммов, уютный уездный городок Чистополь с ажурной архитектурой и мемориальным музеем Бориса Пастернака, тысячелетнюю Елабугу со знаменитым окутанным легендами Чертовым городищем — бывшим опорным пунктом булгар, а также домом-музеем художника Ивана Шишкина, музеем-усадьбой кавалерист-девицы Надежды Дуровой и домом памяти поэтессы Марины Цветаевой, где она провела последние дни.

© Нина Зотина Перейти в фотобанк Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи © Нина Зотина Перейти в фотобанк Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Сочи

Для тех, кто любит адреналин

Во время проведения Кубка конфедераций туристам Казани будут предложены и специальные экскурсии. Гости смогут оценить, например, обзорную экскурсию "Казань для настоящих мужчин!" с посещением международного конно-спортивного комплекса "Казань" и дегустационного зала одного из ведущих производителей Татарстана с дегустацией напитков, созданных на татарстанской земле. Особенно отважные гости республики смогут совершить заезд на автодроме KazanRing и прыгнуть с парашютом с профессиональным инструктором.

Любители водной стихии могут окунуться в абсолютно прозрачное Голубое озеро под Казанью, температура воды в котором круглый год составляет порядка 4 градусов и которое привлекает моржей и дайверов из разных регионов.

"Мы подготовили несколько предложений для футбольных болельщиков, может быть, таких немножко "крейзи"-предложений. Это, например, посещение комплекса стендовой стрельбы "Свияга", гонки на KazanRing, прыжки с парашютом и так далее. То есть для людей, которые привыкли подпитывать свое тело и свой мозг адреналином, мы предлагаем более экстремальные виды отдыха", — сказал руководитель Госкомтуризма Татарстана.

При этом Иванов подчеркнул, что такие экскурсии с активным отдыхом будут проводиться по индивидуальным заказам, по запросам туристов, согласовывать их необходимо с туристско-информационным центром Казани. "Болельщик может взять либо отдельно какой-то блок, либо запланировать определенный маршрут по нескольким объектам на целый день, например: купание в Голубом озере, стрельба из ружья на "Свияге", гонка на автомобиле на KazanRing", — уточнил он.

Музеи и театры

Музеи в Казани в дни проведения Кубка конфедераций будут работать по обычной программе. Например, в центре "Эрмитаж-Казань" на территории Казанского Кремля проходит выставка "Гений века", на которой представлены шедевры Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. На территории Кремля открыты еще шесть музеев разной тематики — естественной истории Татарстана, исламской культуры, музей Пушечного двора и другие.

Национальный музей Татарстана обладает крупнейшим региональным музейным фондом России, насчитывающим более 910 тысяч единиц хранения. В Государственном музее изобразительных искусств Татарстана представлены коллекция икон XVI века, произведения европейской гравюры XV-XVII веков и русская живопись XVIII-XIX веков, монографическая коллекция произведений Ивана Шишкина, коллекция русского авангарда начала ХХ века. Выставочно-зрелищный комплекс "Городская панорама" при помощи современных цифровых технологий и детальных макетов Казани наглядно повествует об истории 1000-летнего города. В Музее социалистического быта можно совершить экскурс в недавнее советское прошлое с помощью одежды, предметов быта, игрушек, которые можно трогать руками.

Как сообщили в министерстве культуры Татарстана, в театрах Казани в дни Кубка конфедераций будут идти как традиционные, так и специально организованные мероприятия. Так, в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 19 июня стартует международный музыкальный фестиваль Kazan Classic Fest, в рамках которого будут представлены оперы "Аида" и "Трубадур" Верди, "Евгений Онегин" Чайковского, балеты "Лебединое озеро" на музыку Чайковского, "Дон Кихот" на музыку Минкуса. В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдут концерты Государственного симфонического оркестра Татарстана, Государственного камерного хора Татарстана. В Кремле состоится концерт фестиваля духовной музыки "Музыка веры".

Болельщики с детьми могут порадовать их посещением детских спектаклей в Татарском государственном театре кукол "Экият" ("Сказка"), побывать в детском городе профессий Kid Space, океанариуме или дельфинарии, планетарии Казанского федерального университета.