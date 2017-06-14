Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова

СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. Гран-при Открытого российского кинофестиваля получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Картина также получила приз зрительских симпатий.

По сюжету ленты, Олег (Александр Яценко) — талантливый, но пьющий врач, работает на скорой помощи. Каждый раз он пытается совершить невозможное, что не устраивает его новое начальство. Жена Олега решает подать на развод, а Олег всё спешит с вызова на вызов. Главную женскую роль сыграла звезда Instagram актриса Ирина Горбачева.

"Кинотавр" проходил с 7 по 14 июня. В конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов, в том числе, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.

Жюри актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

Специальными событиями стали показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский, сопредседатели попечительского совета — режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.