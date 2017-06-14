В Якутске пройдет национальный праздник Ысыах Туймаады 24-25 июня

ЯКУТСК, 14 июн — РИА Новости. Якутский праздник Ысыах Туймаады пройдет в республиканской столице 24-25 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РС (Я).

"В этом году городской Ысыах стоится в Якутске в двадцатый раз. Он будет посвящен 385-летию со дня образования города Якутска и вхождению Якутии в состав России.

Планируется, что в мероприятии примут участие более 2 тысяч человек, среди которых артисты, воспитанники детских творческих лагерей, представители национальных общин, диаспор и казачества", — сказал собеседник агентства.

Церемония открытия пройдет на обновленной площадке Центра кумысопития. В оформлении площадки для праздника используют образ Небесной Белой лошади, образ Белого солнца, символизирующего календарный год, и красные цветы — сардаана. Будут организованы традиционные обряды очищения, благословения и кумысопития, постановка о временах героя якутских преданий богатыря Тыгын Дархана и прибытии на якутскую землю первопроходцев-казаков. На празднике планируют установить рекорд Гиннесса по самому большому количеству людей в национальных одеждах.

Вслед за городским Ысыахом последует республиканский, который пройдет 27-28 июня в Вилюйске на территории культурно-этнографического комплекса "Хомустаах". Специально к празднику будут построены обрядовые объекты, якутский балаган площадью 80 квадратных метров и реконструирован Дом Олонхо. В культурной программе примут участие около 1500 человек.

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