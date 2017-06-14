Якутский праздник Ысыах впервые прошел в сербском городе Прогар

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Национальный якутский праздник Ысыах впервые состоялся в Европе — в сербском городе Прогар, сообщил РИА Новости постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрий Куприянов.

"Организатором сербского Ысыаха стала внучка одного из основоположников якутской литературы Лариса Кулаковская. Специально для проведения Ысыаха бизнесмен из Якутии Александр Павлов из местного сербского дуба сделал ритуальный столб Сэрге. В рамках празднования выступили активисты из общественной организации "Осуохай" и творческого коллектива ветеранов Хангаласского улуса, специально прибывших в Сербию на национальное празднование", — сказал Куприянов.

Как отметили в пресс-службе правительства республики, в первом европейском Ысыахе приняло участие несколько сотен человек, среди которых были не только якутяне, живущие в Европе, но и местные жители. В продолжение культурной программы в Центре культуры и науки России в Сербии, известном как "Русский дом", была представлена насыщенная программа, получившая название "День Якутии".

Сербский Ысыах продолжил череду уже прошедших праздников. Дальневосточный Ысыах прошел в Хабаровске 3 июня, китайский — в Пекине и Харбине 21 мая, а 24 июня якутяне соберутся в Торонто. Также якутский праздник пройдет и в московском парке "Коломенское", гостями которого станут посланцы мирового Полюса холода — Верхоянского улуса. Во время национальной обрядовой церемонии алгыс они попросят о том, чтобы после продолжительного периода холодов в Москву наконец пришло настоящее лето, добавили в пресс-службе.

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