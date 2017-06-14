Татьяна Навка представит в Москве ледовое шоу "Руслан и Людмила"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Татьяна Навка появится в главной роли в мюзикле на льду по мотивам поэмы "Руслан и Людмила", шоу пройдет в столице с 23 декабря по 7 января во дворце спорта "Мегаспорт". Билеты можно приобрести или забронировать уже сейчас.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июн 8 2017 в 10:15 PDT

Режиссер-постановщик мюзикла — Алексей Сеченов, ранее работавший над многими крупными проектами. Организаторы обещают, что "Руслан и Людмила" станет самым зрелищным шоу на льду не только в России, но и в мире. В ходе представления будут использованы новейшие технологии и световые 3D-эффекты. Специально для мюзикла подготовлены масштабные видеоинсталляции и красочные декорации.