Фестиваль "Нашествие" под Тверью будут охранять 2,6 тысячи правоохранителей

ТВЕРЬ, 14 июн — РИА Новости. Около 2600 правоохранителей будут обеспечивать безопасность участников и гостей фестиваля "Нашествие", который пройдёт в Тверской области с 7 по 9 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка в области.

"Вопросы обеспечения правопорядка и комфортного пребывания участников и гостей фестиваля организаторы решают совместно с правительством Тверской области, региональными управлениями ФСБ и МВД. Ежесуточно обеспечивать безопасность на территории "Нашествия" будет около 2600 человек, среди которых — сотрудники УМВД России по Тверской области, ОМОН, представители войск Нацгвардии и частных охранных организаций", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на входах на площадку фестиваля установят металлодетекторы, на территории и парковках — камеры видеонаблюдения. Границы участка и парковочных зон огородят металлической сеткой, обустроят временные дороги и освещение, систему отвода грунтовых вод.

Особое внимание уделят контролю качества питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на территории фестиваля, а также проверке соблюдения необходимых санитарных условий. На месте проведения фестиваля проведут противоклещевую обработку.

Также на фестивале круглосуточно будут дежурить четыре бригады скорой медицинской помощи, две фельдшерских бригады и бригада специализированной медпомощи областной клинической больницы, центр медицины катастроф "Защита" разобьёт полевой госпиталь. На базе лечебных учреждений региона создаётся резерв необходимых медикаментов и препаратов крови, предусмотрен резерв койко-мест на случай необходимости госпитализации людей.

"Фестиваль "Нашествие" является одним из самых крупных на территории региона. В прошлом году он привлек более 200 тысяч человек со всей России. Важно, чтобы мероприятие оставило у гостей только позитивные впечатления", — цитирует пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

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