США
14.0614 июня15:42МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Не футболом единым: чем заняться в Москве во время Кубка конфедераций

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (123)
15:2714.06.2017
(обновлено: 15:33 14.06.2017)
0650
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛоготип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве. Архивное фотоЛоготип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия готовится встречать гостей со всего мира во время проведения Кубка конфедераций по футболу, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Фанаты футбола за две недели, проведенные в столице, могут стать не менее горячими поклонниками русской культуры, искусства и архитектуры: РИА Новости рассказывает о самых интересных выставках, спектаклях, экскурсиях и прогулочных местах, которые стоит посетить туристам.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВыставка на станции московского метро "Воробьевы горы", посвященная Кубку конфедераций 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Выставка на станции московского метро "Воробьевы горы", посвященная Кубку конфедераций 2017

Выставки

У гостей столицы в эти дни есть уникальная возможность увидеть в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина картины великих итальянских живописцев, многие из которых ни разу не выезжали за пределы Италии. Выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России" представлены произведения этих великих мастеров-современников, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе. Подавляющее большинство произведений прибыли в Москву из Италии – из крупнейших музейных собраний и из церквей; лишь несколько работ в экспозиции принадлежат российским собраниям.

Российская государственная библиотека в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В Москве покажут жизнь Румянцевского музея в период Октябрьской революции

Поклонникам русского искусства будет интересна выставка самой известной отечественной художницы Зинаиды Серебряковой в Третьяковке. В экспозицию включены ранние произведения, этюды и наброски Серебряковой, крестьянский цикл, портреты, натурные наброски балерин, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, бельгийские панно и марокканская серия.

Для любителей исторических деталей в Государственном историческом музее работает выставка "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века". В экспозиции представлено более 600 предметов, среди которых примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью; картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Экспозиция раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России: первых заимствованиях европейского стиля в XVIII веке, моде британских денди в первой трети XIX века и утонченной эстетики декаданса начала XX века.

Посетитель на выставке Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Ренессанс по-итальянски: как Тициан, Тинторетто и Веронезе поделили Венецию

Те же, кому хочется экзотики, могут сходить на выставку популярного российского музыканта Сергея Шнурова в Московском музее современного искусства. На ней артист исследует свою же авторскую концепцию брендреализма. Согласно этой концепции, человек XXI века живет в среде искусственно сгенерированных продуктов-брендов, наивно полагая, что все эти проявления, результаты человеческого труда и прогресса — и есть реальная жизнь.

Познакомиться с особым периодом в истории России гости столицы смогут на выставке "Оттепель" в Третьяковской галерее на Крымском валу. Экспозиция охватывает время с 1953 до 1968 года. Гости музея увидят произведения живописи, графики, скульптуры, предметы быта, образцы дизайна, а также видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальными кадрами.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛоготип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе "Спартак" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе "Спартак" в Москве.

Театр

Середина лета традиционно является периодом затишья в театральной жизни столицы. Тем не менее, посетители Москвы успеют посетить несколько интересных постановок и побывать в лучших театрах города.

Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В Москве состоится мировая премьера мюзикла "Голоса Амазонки"

Так, 17 июня современная труппа театра "Балет Москва" исполнит на сцене Центра имени Мейерхольда хореографический спектакль Equilibrium словацкого режиссера Томаса Даньелиса, который с помощью танца и физического воздействия стремился объяснить теорию игр. Хореограф акцентирует внимание на переходе от видео и аудиовизуального искусства к движению и танцу в целом, развивает принципиально новый язык движения тела. Музыку к спектаклю написал француз Энтони Рушиер.

На следующий день, 18 июня, представится возможность посетить историческую сцену Большого театра, где состоится премьерный показ оперы Римского-Корсакова "Снегурочка". Действие оперы разворачивается в мире, который постигла катастрофа: солнце долгие годы не греет землю, поэтому новые поколения людей вынуждены выживать в условиях суровой зимы. В создании постановки приняли участие руководитель оперы Большого театра и главный дирижер Туган Сохиев, режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев и главный хормейстер Валерий Борисов.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В Большом театре пройдет конкурс артистов балета и хореографов

На сцене театра "Ленком" 22 июня пройдет спектакль "День опричника" по мотивам произведений Сорокина в постановке художественного руководителя театра Марка Захарова. По мнению режиссера, в книгах Сорокина "сконцентрированы фантасмагорические видения, которые могут материализоваться в нашем отечестве, если люди разучатся отличать болезненный садизм от светлых сторон русской души, если будут воспевать тиранов и ставить им памятники". В спектакле заняты звезды "Ленкома".

Посетить сцену МХТ имени Чехова и увидеть постановку актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер" можно 25 июня. По словам Литвиновой, для своего театрального дебюта она собрала своих соратников, чтобы рассказать зрителю "о Севере, Смерти и Любви". Репетиции спектакля шли более полугода, музыку к постановке написала Земфира Рамазанова. В одной из ролей выступит режиссер Константин Богомолов, автор сценографии — модный дизайнер Гоша Рубчинский.

Актёры Алексей Колубков в роли губернатора и Дмитрий Захаров в роли Чичикова во время прогона спектакля по произведениям Н.В. Гоголя ...Души
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В "Мастерской Петра Фоменко" состоится премьера спектакля "Души"

Совместный проект Вахтанговского и Национального театра Греции — спектакль "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса покажут на сцене Вахтанговского театра 29 июня. Постановка объединяет мастерство греческого театра и русскую школу психологического театра. В спектакле заняты Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Евгений Князев и другие артисты, а также хор Национального театра Греции в Афинах.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРекламные щиты в Москве, посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рекламные щиты в Москве, посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017

Экскурсии

Познакомиться с Москвой, увидеть ее скрытые улочки и узнать больше о знаковых местах столицы можно на городских пеших экскурсиях. Так, помимо Красной площади и Александровского сада, гости города могут узнать больше о семи сталинских высотках, построенных в 1940-х – 1950-х годах. Здания, ставшие символами той эпохи, хранят увлекательные тайны и легенды, — как инженерные, так и исторические. За несколько часов туристам расскажут о судьбах архитекторов, возводивших дома, и судьбах известных людей, которые в этих домах жили.

Города России. Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Около футбола: куда еще сходить в Петербурге во время Кубка конфедераций

Тем, кто предпочитает архитектурный модерн, придется по вкусу экскурсия "Волшебный модерн. Золотая миля". Гостей ожидает прогулка в тихом, но при этом очень элегантном районе города между улицами Остоженкой и Пречистенкой.

Московское метро по праву считается одним из самых красивых в мире: многие станции признаны памятниками архитектуры, которые требуют пристального изучения. Поэтому спуститься в подземку туристы могут не только для того, чтобы быстро перемещаться по городу, но и для того, чтобы насладиться уникальными деталями декоративного оформления, мозаиками, барельефами и скульптурами.

Поклонникам отечественного кинематографа стоит отправиться в пешеходную экскурсию по студии "Мосфильм", где их ожидает погружение в атмосферу съемочной площадки и рассказ о таких киношедеврах, как "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и "Бриллиантовая рука". А любители русской литературы могут пройтись по следам великого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": посетить Патриаршие пруды, откуда берет начало действие произведения, узнать, куда исчез трамвай, задавивший Берлиоза, и чем так плоха "нехорошая" квартира.

Музей современного искусства Гараж. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В московском "Гараже" открываются выставки Аджайе и Петтибона

Кроме того, гости Москвы могут спуститься в настоящее противоядерное убежище, которое было создано в 50-х годах для первых лиц СССР под названием "Бункер-42". Этот музей в центре столицы славится разнообразными тематическими экскурсиями, в ходе которых посетителям расскажут о самом сооружении, его технических особенностях и назначении, а также об истории Холодной войны и Карибском кризисе.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезентация состава поезда московского метрополитена, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Презентация состава поезда московского метрополитена, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017

Парки

Туристы, приехавшие в Москву, также могут посетить столичные парки, в которых можно не только прогуляться, но, прихватив велосипеды, отправиться в самостоятельное путешествие. Так, в самом центре Москвы вдоль набережной расположился парк имени Горького – большая площадка для отдыха, занятий спортом, танцами и даже йогой. На крыше Главного входа в Парк на высоте 18 метров находится смотровая площадка, откуда можно детально разглядеть столицу: посмотреть на Нескучный сад, зелёный массив Воробьёвых гор, Шуховскую радиобашню, а со стороны, обращённой на Крымский Вал, отлично видно высотку МИД, Новый Арбат, Храм Христа Спасителя.

Рекламные щиты в Москве, посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В пяти парках Москвы появятся зоны для фотосессий с символикой ФИФА

Уставшие после долгого дня путешественники могут провести вечер в летнем кинотеатре "Пионер", расположенном прямо в парке, или прокатиться на роликах, самокате, взять в прокат велосипеды, послушать живую музыку уличных артистов.

Одной из главных достопримечательностей города, куда могут отправиться туристы, является ВДНХ со своими уникальными фонтанами и архитектурными сооружениями, при этом недалеко от комплекса расположились Останкинская башня и знаменитый памятник "Рабочий и колхозница. Чтобы успеть осмотреть как можно больше достопримечательностей, ВДНХ предлагает посетителям взять в прокат велосипеды, сигвеи или гироскутеры.

Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
МИА "Россия сегодня" и Парк Горького приглашают в эпоху шестидесятых

Для всех желающих каждый день работает музей-заповедник Коломенское. Здесь посетители смогут увидеть не только памятники архитектуры – церковь Вознесения Господня или Казанскую церковь, но и найти для себя различные развлечения. Для посетителей постоянно действуют экскурсионные и художественные программы, проводят мастер-классы, также гости парка могут покататься в конных экипажах и верхом на лошадях.

Те туристы, которые хотят просто погулять на свежем воздухе, также могут посетить парк Царицыно и насладиться там красивыми пейзажами, фонтанами и архитектурными постройками, а если прихватить с собой корзинку с едой и плед, то в парке можно устроить пикник. В парке для посетителей открыта оранжерея с растениями, которые выращивали в Царицыне c середины XVIII века. По вечерам здесь устраивают концерты.

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций-2017
Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена