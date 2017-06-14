Не футболом единым: чем заняться в Москве во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия готовится встречать гостей со всего мира во время проведения Кубка конфедераций по футболу, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Фанаты футбола за две недели, проведенные в столице, могут стать не менее горячими поклонниками русской культуры, искусства и архитектуры: РИА Новости рассказывает о самых интересных выставках, спектаклях, экскурсиях и прогулочных местах, которые стоит посетить туристам.

Выставки

У гостей столицы в эти дни есть уникальная возможность увидеть в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина картины великих итальянских живописцев, многие из которых ни разу не выезжали за пределы Италии. Выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России" представлены произведения этих великих мастеров-современников, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе. Подавляющее большинство произведений прибыли в Москву из Италии – из крупнейших музейных собраний и из церквей; лишь несколько работ в экспозиции принадлежат российским собраниям.

Поклонникам русского искусства будет интересна выставка самой известной отечественной художницы Зинаиды Серебряковой в Третьяковке. В экспозицию включены ранние произведения, этюды и наброски Серебряковой, крестьянский цикл, портреты, натурные наброски балерин, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, бельгийские панно и марокканская серия.

Для любителей исторических деталей в Государственном историческом музее работает выставка "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века". В экспозиции представлено более 600 предметов, среди которых примеры мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью; картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Экспозиция раскрывает три наиболее ярких периода в истории мужской моды императорской России: первых заимствованиях европейского стиля в XVIII веке, моде британских денди в первой трети XIX века и утонченной эстетики декаданса начала XX века.

Те же, кому хочется экзотики, могут сходить на выставку популярного российского музыканта Сергея Шнурова в Московском музее современного искусства. На ней артист исследует свою же авторскую концепцию брендреализма. Согласно этой концепции, человек XXI века живет в среде искусственно сгенерированных продуктов-брендов, наивно полагая, что все эти проявления, результаты человеческого труда и прогресса — и есть реальная жизнь.

Познакомиться с особым периодом в истории России гости столицы смогут на выставке "Оттепель" в Третьяковской галерее на Крымском валу. Экспозиция охватывает время с 1953 до 1968 года. Гости музея увидят произведения живописи, графики, скульптуры, предметы быта, образцы дизайна, а также видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальными кадрами.

Театр

Середина лета традиционно является периодом затишья в театральной жизни столицы. Тем не менее, посетители Москвы успеют посетить несколько интересных постановок и побывать в лучших театрах города.

Так, 17 июня современная труппа театра "Балет Москва" исполнит на сцене Центра имени Мейерхольда хореографический спектакль Equilibrium словацкого режиссера Томаса Даньелиса, который с помощью танца и физического воздействия стремился объяснить теорию игр. Хореограф акцентирует внимание на переходе от видео и аудиовизуального искусства к движению и танцу в целом, развивает принципиально новый язык движения тела. Музыку к спектаклю написал француз Энтони Рушиер.

На следующий день, 18 июня, представится возможность посетить историческую сцену Большого театра, где состоится премьерный показ оперы Римского-Корсакова "Снегурочка". Действие оперы разворачивается в мире, который постигла катастрофа: солнце долгие годы не греет землю, поэтому новые поколения людей вынуждены выживать в условиях суровой зимы. В создании постановки приняли участие руководитель оперы Большого театра и главный дирижер Туган Сохиев, режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев и главный хормейстер Валерий Борисов.

На сцене театра "Ленком" 22 июня пройдет спектакль "День опричника" по мотивам произведений Сорокина в постановке художественного руководителя театра Марка Захарова. По мнению режиссера, в книгах Сорокина "сконцентрированы фантасмагорические видения, которые могут материализоваться в нашем отечестве, если люди разучатся отличать болезненный садизм от светлых сторон русской души, если будут воспевать тиранов и ставить им памятники". В спектакле заняты звезды "Ленкома".

Посетить сцену МХТ имени Чехова и увидеть постановку актрисы Ренаты Литвиновой "Северный ветер" можно 25 июня. По словам Литвиновой, для своего театрального дебюта она собрала своих соратников, чтобы рассказать зрителю "о Севере, Смерти и Любви". Репетиции спектакля шли более полугода, музыку к постановке написала Земфира Рамазанова. В одной из ролей выступит режиссер Константин Богомолов, автор сценографии — модный дизайнер Гоша Рубчинский.

Совместный проект Вахтанговского и Национального театра Греции — спектакль "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса покажут на сцене Вахтанговского театра 29 июня. Постановка объединяет мастерство греческого театра и русскую школу психологического театра. В спектакле заняты Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Евгений Князев и другие артисты, а также хор Национального театра Греции в Афинах.

Экскурсии

Познакомиться с Москвой, увидеть ее скрытые улочки и узнать больше о знаковых местах столицы можно на городских пеших экскурсиях. Так, помимо Красной площади и Александровского сада, гости города могут узнать больше о семи сталинских высотках, построенных в 1940-х – 1950-х годах. Здания, ставшие символами той эпохи, хранят увлекательные тайны и легенды, — как инженерные, так и исторические. За несколько часов туристам расскажут о судьбах архитекторов, возводивших дома, и судьбах известных людей, которые в этих домах жили.

Тем, кто предпочитает архитектурный модерн, придется по вкусу экскурсия "Волшебный модерн. Золотая миля". Гостей ожидает прогулка в тихом, но при этом очень элегантном районе города между улицами Остоженкой и Пречистенкой.

Московское метро по праву считается одним из самых красивых в мире: многие станции признаны памятниками архитектуры, которые требуют пристального изучения. Поэтому спуститься в подземку туристы могут не только для того, чтобы быстро перемещаться по городу, но и для того, чтобы насладиться уникальными деталями декоративного оформления, мозаиками, барельефами и скульптурами.

Поклонникам отечественного кинематографа стоит отправиться в пешеходную экскурсию по студии "Мосфильм", где их ожидает погружение в атмосферу съемочной площадки и рассказ о таких киношедеврах, как "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и "Бриллиантовая рука". А любители русской литературы могут пройтись по следам великого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": посетить Патриаршие пруды, откуда берет начало действие произведения, узнать, куда исчез трамвай, задавивший Берлиоза, и чем так плоха "нехорошая" квартира.

Кроме того, гости Москвы могут спуститься в настоящее противоядерное убежище, которое было создано в 50-х годах для первых лиц СССР под названием "Бункер-42". Этот музей в центре столицы славится разнообразными тематическими экскурсиями, в ходе которых посетителям расскажут о самом сооружении, его технических особенностях и назначении, а также об истории Холодной войны и Карибском кризисе.

Парки

Туристы, приехавшие в Москву, также могут посетить столичные парки, в которых можно не только прогуляться, но, прихватив велосипеды, отправиться в самостоятельное путешествие. Так, в самом центре Москвы вдоль набережной расположился парк имени Горького – большая площадка для отдыха, занятий спортом, танцами и даже йогой. На крыше Главного входа в Парк на высоте 18 метров находится смотровая площадка, откуда можно детально разглядеть столицу: посмотреть на Нескучный сад, зелёный массив Воробьёвых гор, Шуховскую радиобашню, а со стороны, обращённой на Крымский Вал, отлично видно высотку МИД, Новый Арбат, Храм Христа Спасителя.

Уставшие после долгого дня путешественники могут провести вечер в летнем кинотеатре "Пионер", расположенном прямо в парке, или прокатиться на роликах, самокате, взять в прокат велосипеды, послушать живую музыку уличных артистов.

Одной из главных достопримечательностей города, куда могут отправиться туристы, является ВДНХ со своими уникальными фонтанами и архитектурными сооружениями, при этом недалеко от комплекса расположились Останкинская башня и знаменитый памятник "Рабочий и колхозница. Чтобы успеть осмотреть как можно больше достопримечательностей, ВДНХ предлагает посетителям взять в прокат велосипеды, сигвеи или гироскутеры.

Для всех желающих каждый день работает музей-заповедник Коломенское. Здесь посетители смогут увидеть не только памятники архитектуры – церковь Вознесения Господня или Казанскую церковь, но и найти для себя различные развлечения. Для посетителей постоянно действуют экскурсионные и художественные программы, проводят мастер-классы, также гости парка могут покататься в конных экипажах и верхом на лошадях.

Те туристы, которые хотят просто погулять на свежем воздухе, также могут посетить парк Царицыно и насладиться там красивыми пейзажами, фонтанами и архитектурными постройками, а если прихватить с собой корзинку с едой и плед, то в парке можно устроить пикник. В парке для посетителей открыта оранжерея с растениями, которые выращивали в Царицыне c середины XVIII века. По вечерам здесь устраивают концерты.