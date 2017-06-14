Путешествие Нильса во славу КПСС: пять картин Эрика Булатова

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктория Сальникова. Эрик Булатов — один из самых известных современных русских художников, картины которого видел, скорее всего, каждый. Булатова часто называют основателем соц-арта. Его полотна легко узнаваемы: это яркие плакатные надписи на фоне пейзажей.

Одна из недавних и знаковых работ художника 13 июня была передана в коллекцию Третьяковской галереи. Живописное полотно "Картина и зрители" была подарена музею Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Мы вспомнили главные картины Булатова — от советского периода до наших дней.

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями", 1979 год

Книги, оформленные Эриком Булатовым, держал в руках, наверное, каждый ребенок. Иллюстрации к сказке "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлёф стали каноническими. Как и многие советские художники, параллельно с большим искусством Булатов занимался "маленьким" — оформлением детских книг.

"Слава КПСС", 1975-2005 годы

© Фото : предоставлено Благотворительным фондом В.Потанина Эрик Булатов, "Слава КПСС", 2003-2005. Холст, масло, 200 x 200 см. Дар Владимира и Екатерины Семенихиных © Фото : предоставлено Благотворительным фондом В.Потанина Эрик Булатов, "Слава КПСС", 2003-2005. Холст, масло, 200 x 200 см. Дар Владимира и Екатерины Семенихиных

Картина "Слава КПСС" вошла во все художественные энциклопедии. В начале 1970-х годов Эрик Булатов начал развивать новый стиль: он накладывал на реалистичные пейзажи яркие надписи, позаимствованные с идеологических плакатов. В это же время он увлекся экспериментами с пространством.

"Брежнев. Советский космос", 1977 год

Полотно "Брежнев. Советский космос" можно принять за настоящий идеологический плакат. Однако работа была запрещена. "Политической критики в картинах нет — только потребность показать ненормальность той жизни, которая воспринималась нашим сознанием как нормальная", — сказал об этой работе Булатов.

"Откуда я знаю куда", 2009 год

С советской тематикой Булатов работал до 1991 года. Позже переключился на другие сюжеты. В его картине "Откуда я знаю куда", написанной в 2009 году, буквы лежат на черно-белой абстракции. Текст написан под наклоном, имитируя стремительное движение.

"Картина и зрители", 2011-2013 годы

Зрители смотрят на зрителей, смотрящих на картину. Булатов любит экспериментировать с восприятием. Тем самым он стремится разрушить границу между реальным и воображаемым. По словам художника, на полотне "Картина и зрители" Христос выходит из пространства картины в реальность, а библейское событие сближается с современностью.