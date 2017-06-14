Кинопремьеры недели: мультфильм "Тачки-3" и комедия со Скарлетт Йоханссон

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Третья часть франшизы студии Pixar "Тачки", комедия "Очень плохие девчонки" со Скарлетт Йоханссон и французская мелодрама "Она и она" появятся на экранах российских кинотеатров, начиная с этой недели.

Тачки-3

В очередной части франшизы Pixar про говорящие автомобили спорткар Молния Маккуин сталкивается с жестко конкуренцией машин нового поколения и неожиданного уходит из спорта, который так любит. Однако его возвращает к жизни молодой механик Крус Рамирес, которая рассказывает ему о своем оригинальном плане выиграть гонку.

На сайте Rotten tomatoes мультфильму поставили 6,6 балла из 10. При этом там отмечается, что благодаря неожиданному повороту истории и интересной анимации, фильм хорошо показывает, что не самой лучшей франшизе Pixar еще есть, что показать зрителям. "Это очень основательное, зрелое спортивное кино про процесс старения, и если антропоморфные машины поменять на людей, его можно назвать анимационным аналогом "Рокки", — подчеркнул рецензент Эрик Кон.

© Pixar Animation Studios (2017) Кадр из анимационного фильма "Тачки 3" © Pixar Animation Studios (2017) Кадр из анимационного фильма "Тачки 3"

Очень плохие девчонки

Главными героями комедии становятся пять однокурсниц, роли которых исполнили Скарлетт Йоханссон, Кейт МакКиннон, Джиллиан Белл, Илана Глейзер и Зои Кравиц. Они арендуют домик на пляже в Майами, чтобы провести девичник, однако торжество идет не по плану. Девушки приглашают к себе стриптизера и случайно его убивают, поэтому вся оставшаяся ночь проходит в попытках скрыть следы преступления. Режиссером, соавтором сценария и продюсером фильма стала Люсия Аньелло, которая стала первой за последние двадцать лет женщиной-режиссером, снявшей комедию для взрослых.

"Хотя фильму и не достает оригинальности, он все-таки относится к высшему эшелону комедий, в которых показано, что женщины могут быть смешными, не уподобляясь мужчинам. Никто не теряет контроль, гей-пары изображены без надоевших стереотипов, и даже объективация мужчин происходит с уважением", — отметила критик Сара Ватт. Несмотря на обилие шуток на грани и несерьезный характер синопсиса, создатели фильма утверждает, что он, прежде всего, о дружбе. "Мы довольно часто не задумываемся о тех людях, которые знают нас лучше других… Этот фильм – своеобразное предупреждение о том, что таких людей надо ценить. Под покровом безумной комедии для взрослых мы спрятали очень добрый фильм о дружбе и ее важности в наших жизнях", — рассказала Йоханссон.

© Paulilu Productions (2017) Кадр из фильма "Очень плохие девчонки" © Paulilu Productions (2017) Кадр из фильма "Очень плохие девчонки"

Он и она

Французская мелодрама рассказывает о романе писателя Виктора и литератоуроведа Сары, которые однажды встречаются в баре и оказываются связанными друг с другом на 45 лет. История показана глазами уже постаревшей Сары, решившейся в день похорон мужа выложить всю правду об их жизни случайному репортеру.

"Он и она" стал режиссерским дебютом актера Николя Бедоса, который известен по фильмам "Любовь живет три года" и "Любовь на кончиках пальцев". Он также исполнил в фильме главную роль на пару с актрисой Дорией Тилье, которая также приложила свою руку к написанию сценария картины. "Как и бутылка вина из супермаркета, которую выдают за винтажное шато Марго, этот фильм, который притворяется классической французской драмеди, оставляет неприятный привкус во рту. Он наполнен энергией и определенной долей остроумия, но его замысел так растянут, а герои настолько полны клише, что сложно воспринимать все это серьезно", — подчеркнул критик Джордан Минтцер.