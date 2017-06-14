В Ивановской области открылся кинофестиваль имени Тарковского "Зеркало"

ИВАНОВО, 14 июн — РИА Новости. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В этом году фестиваль в регионе проходит одиннадцатый раз. Будет показано более ста картин. Этот киносмотр — во многом юбилейный: 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского, 45 лет со дня выхода фильма "Солярис" и 55 лет фильму "Иваново детство". Эти даты, безусловно, найдут отражение в программе фестиваля", — сказал собеседник агентства.

На торжественной церемонии открытия губернатор Ивановской области Павел Коньков и президент МКФ Павел Лунгин вручили специальный приз "За вклад в киноискусство" композитору Эдуарду Артемьеву, создавшему музыку к фильмам "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало".

Особого приза "За многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России" удостоена Наина Иосифовна Ельцина. На протяжении последних четырех лет Фонд Бориса Ельцина поддерживает фестиваль. Награду супруге первого российского президента вручил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

В рамках фестиваля "Зеркало" проходит два конкурса: основной — среди игровых картин со всего мира, и документальный — "Зеркало Артдокфеста". "За одиннадцать лет наш фестиваль стал знаковым мероприятием, сохраняющим и развивающим творческие традиции Андрея Тарковского", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Конькова.

В международную конкурсную программу вошли 10 фильмов, в том числе картины из Индии, Хорватии, Китая, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала. Россию представит участвовавшая в Каннском фестивале картина Кантемира Балагова "Теснота". В документальном конкурсе "Зеркало "Артдокфеста" представлено восемь фильмов из России, Боснии, Армении, Эстонии, Белоруссии. В этом году "Зеркало" впервые запускает параллельный конкурс "Тарковский online" — онлайн фестиваль авторского кино. Возглавит жюри этого конкурса Валерий Тодоровский.

В этом на кинофоруме самый молодой председатель жюри за всю историю фестиваля — классик мирового кинематографа, мексиканский режиссер Амат Эскаланте. Среди членов жюри фестиваля также венгерский режиссер театра и кино, обладатель наград международных кинофестивалей Янош Сас, обладательница Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля 2012 года, израильская актриса Хадас Ярон, актриса Елена Коренева и казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева, добавили в пресс-службе.

Кинофестиваль пройдет в Плесе, Иванове, Юрьевце и Кинешме до 18 июня.

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