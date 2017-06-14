Будни скелета и собака-стилист: блоги, которые ведут не люди

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Четырнадцатого июня ежегодно отмечают Международный день блогера. Сейчас блог есть почти у каждого — даже у собак или сказочных существ. В скором времени своя страница в интернете появится и у Ждуна, скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт. Пока этого не произошло, мы составили список популярных блогов животных и неодушевленных предметов, на которые можно подписаться.

Бу

"Меня зовут Бу. Я собака. Жизнь хороша", — говорится на страничке самого известного в мире померанского шпица. За его приключениями следят более 17 миллионов человек. Хозяйка Бу завела ему страницу в социальной сети в 2009 году. Она регулярно публикует фотографии пса и пишет комментарии от его лица.

Марни

Пятнадцатилетняя ши-тцу Марни — еще один популярный блогер. В Instagram у нее более двух миллионов подписчиков. Марни много лет прожила на улице: в 10 лет ее, грязную и голодную, нашли на улицах Коннектикута сотрудники службы отлова бездомных животных и отправили в приют. У Марни были проблемы со здоровьем: из-за перенесенного ранее заболевания ее голова всегда чуть наклонена. Но будущая хозяйка влюбилась в ши-тцу с первого взгляда. Она забрала Марни домой и вскоре завела ей страничку в социальной сети. Хозяйка пишет, что Марни обожает длительные прогулки, вечеринки и сон. А ее любимая еда — брокколи, курица, арбузы, греческий йогурт и яйца.

Публикация от Marnie The Dog (@marniethedog) Апр 1 2017 в 12:36 PDT

Боди

И снова о собаках: сиба-ину Боди — фэшн-блоггер и писатель. На своем примере он учит мужчин стильно одеваться. Его хозяин ведет блог Menswear Dog и уже издал одноименную книгу-гид. Боди даже давал стильные советы The New York Times. "Формула победы: рубашка-поло плюс темно-синий блейзер", — комментирует Боди одну из своих фотографий.

Публикация от Menswear Dog (@mensweardog) Май 17 2017 в 5:30 PDT

Широ

Широ — самый невозмутимый кот в мире. Он любит поспать, и ничто не может ему помешать. У кота более 150 тысяч подписчиков на YouTube. И почти на всех видео кот спит. Даже когда Широ бодрствует, он выглядит так, будто спит.

Биг-Бен

Неофициальный Twitter часовой башни Вестминстерского дворца, или Биг-Бена, делает то, что и должны делать часы — оповещает боем о ходе времени. Наблюдают за этим почти 500 тысяч подписчиков.

BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG BONG — Big Ben (@big_ben_clock) June 13, 2017

"Крик" Мунка

Свой Twitter-аккаунт есть и у самой известной картины Эдварда Мунка — "Крика". В блоге озвучивается то, что происходит на полотне.

Aaaahhh!!! — The Scream (@MunchsTheScream) May 26, 2017

Флэт Эрик

Instagram от лица игрушки по имени Флэт Эрик (герой клипа Mr. Oizo) ведет москвич Евгений Смирнов. На снимках — путешествия плюшевого героя по миру. Евгений берет игрушку с собой во все поездки и щедро делится снимками в социальной сети.

Публикация от Flat Eric (@flatbeatsontour) Май 9 2017 в 6:07 PDT

Скелет

Instagram-аккаунт скелета ведет аниматор из Филадельфии Джон Карел. Он публикует видео с цветным 3D-скелетом, который занимается повседневными делами: играет в баскетбол, покупает еду в автомате или делает селфи в туалете.