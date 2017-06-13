Вячеслав Малежик перенес инсульт

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский певец и композитор Вячеслав Малежик не сможет выступать по крайней мере месяц из-за инсульта, сообщила РИА Новости его концертный директор.

"Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может", — сказала собеседница агентства.

Ранее на официальном сайте артиста появилось обращение, в котором он рассказал, что перенес инсульт. При этом Малежик подчеркнул, что прогнозы врачей были оптимистичными.

Малежик выступал с такими известными ансамблями, как "Веселые ребята" и ВИА "Голубые гитары", но наибольшую популярность приобрел как сольный исполнитель. Его композиции исполняют ряд звезд российской эстрады.