Иван Шахназаров представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм "Рок"

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Иван Шахназаров представил свой дебютный полнометражный фильм "Рок" в рамках конкурсной программы Российского открытого кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.
"Это дебют, и это всегда риск огромный, мы все волнуемся. Начинается судьба творческой личности, сейчас мы посмотрим начало этого большого пути", — добавил продюсер Федор Попов.
Режиссер ранее рассказал журналистам, что короткометражный фильм "Рок" был его дипломной работой во ВГИКе. Вместе со сценаристом Иваном Заваруевым они "прикипели к героям и не захотели с ними расставаться". "Поэтому мы сделали мой короткометражный фильм сценой большого фильма и "стали от нее плясать", — рассказал Шахназаров.
В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.
Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.