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Культура

Иван Шахназаров представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм "Рок"

16:4313.06.2017
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© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма РокКадр из фильма Рок
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Иван Шахназаров представил свой дебютный полнометражный фильм "Рок" в рамках конкурсной программы Российского открытого кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

Актеры Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе на 28-ом Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На "Кинотавре" представили дебютный фильм Кирилла Плетнева "Жги"
"Кинотавр" для меня особенное место, первый раз я приехал сюда 6 лет назад со своей учебной работой. Я бы хотел поблагодарить своего мастера Владимира Хотиненко, который сидит в зале, и еще одного мастера Владимира Фенченко, который, посмотрев картину, сказал: "Вань, все нормально, но не жуй сопли", после чего я сократил ее вдвое", — сказал Шахназаров.

"Это дебют, и это всегда риск огромный, мы все волнуемся. Начинается судьба творческой личности, сейчас мы посмотрим начало этого большого пути", — добавил продюсер Федор Попов.

© предоставлено студией "ВГИК-Дебют"/ FokinmanНа съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"
© предоставлено студией "ВГИК-Дебют"/ Fokinman
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"

Режиссер ранее рассказал журналистам, что короткометражный фильм "Рок" был его дипломной работой во ВГИКе. Вместе со сценаристом Иваном Заваруевым они "прикипели к героям и не захотели с ними расставаться". "Поэтому мы сделали мой короткометражный фильм сценой большого фильма и "стали от нее плясать", — рассказал Шахназаров.

Режиссер Алексей Рыбин во время пресс-конференции, посвящённой фильму Скоро всё кончится на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бывший участник группы "Кино" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм
По сюжету фильма трое парней из провинции отправляются покорять музыкальный олимп столицы, дорога к мечте стала для них незабываемым приключением. Роли в картине исполнили молодые актеры Иван Ивашкин, Кирилл Фролов, Дмитрий Чеботарев, а так же Никита Тарасов, Евгений Стычкин.

В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.

Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

© предоставлено студией "ВГИК-Дебют"/ FokinmanНа съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"
© предоставлено студией "ВГИК-Дебют"/ Fokinman
На съемках фильма Ивана Шахназарова "Рок"
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