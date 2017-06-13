Мацуев заявил, что готов выступать в любой стране, в том числе в Сирии

ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирно известный российский пианист, народный артист России Денис Мацуев заявил РИА Новости, что готов выступать в любой стране и перед любой публикой, в том числе в Сирии, потому что уверен в терапевтическом эффекте классической музыки.

"Для меня нет абсолютно никакой разницы, где выступать и перед кем. Для меня не существует вопроса – сегодня такая публика, завтра менее высокопоставленная. Для меня все равны. Будь-то президент, или простые учителя и врачи. Я всегда одинаково выкладываюсь", — заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, готов ли выступить с концертом в Сирии, по примеру Валерия Гергиева.

Мацуев напомнил, что один из его самых тяжелых концертов проходил в Северной Осетии, в Беслане, практически сразу же после теракта в школе №1, в результате которого погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 — дети.

"Одним из самых запоминающихся и, наверное, один из самых сложных был концерт в Беслане, через месяц после этого ужаса, прямо перед школой №1. Дети, которые были во время захвата в этой школе, были и среди публики. И там был тоже концерт Чайковского. С одной стороны было очень сложно, но с другой стороны, пообщавшись с этими детьми, я понял, насколько классическая музыка обладает терапевтическим эффектом… Поэтому если все сложится, я готов играть везде, не выбирая, где я играю. Если меня приглашают, я всегда еду", — добавил пианист.

Концертный график Дениса Мацуева расписан до 2022 года. Ежегодно он дает по 250 концертов в различных странах мира.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоялся на сцене древнего римского амфитеатра Пальмиры 6 мая 2016 года, после освобождения города от ИГ*. Посмотреть выступление пришли несколько сотен местных жителей, а также официальные лица России, Сирии, ЮНЕСКО.

*Террористическая организация, запрещенная в России