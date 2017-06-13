Алексей Учитель рассказал, как государство должно поддерживать кино
15:5113.06.2017
(обновлено: 15:53 13.06.2017)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что государство должно оказывать поддержку дебютному, авторскому и детскому кино, такое мнение он высказал на пресс-конференции во вторник.
"Я считаю, что государственные деньги, выделяемые на кинематограф, конечно, должны тратиться на дебютантов, на авторское кино, на детское кино. Хотя, как ни парадоксально, большинство государственных денег выделяют на коммерческое кино", — сказал Учитель.
Он подчеркнул, что доля государственных средств, выделенных на картину "Матильда", составляет лишь четверть от всего бюджета фильма.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Премьера в России и Германии состоится 26 октября.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".