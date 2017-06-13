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Культура

Алексей Учитель рассказал, как государство должно поддерживать кино

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (47)
15:5113.06.2017
(обновлено: 15:53 13.06.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Учитель и актер Ларс Айдингер на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. 13 июня 2017Режиссер Алексей Учитель и актер Ларс Айдингер на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. 13 июня 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что государство должно оказывать поддержку дебютному, авторскому и детскому кино, такое мнение он высказал на пресс-конференции во вторник.

Режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. 13 июня 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Учитель рассказал о реакции Поклонской на предложение посмотреть "Матильду"

"Я считаю, что государственные деньги, выделяемые на кинематограф, конечно, должны тратиться на дебютантов, на авторское кино, на детское кино. Хотя, как ни парадоксально, большинство государственных денег выделяют на коммерческое кино", — сказал Учитель.

Он подчеркнул, что доля государственных средств, выделенных на картину "Матильда", составляет лишь четверть от всего бюджета фильма.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Премьера в России и Германии состоится 26 октября.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВ экспозицию вошли 70 костюмов.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВсего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкИмператорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкЭкспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПредметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкТеперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка приурочена к окончанию Года российского кино.Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкВыставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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И.В.
Насчет авторского кино - не согласен.
16:00
13.06.2017
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