Алексей Учитель рассказал, как государство должно поддерживать кино

Режиссер Алексей Учитель и актер Ларс Айдингер на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. 13 июня 2017

Режиссер Алексей Учитель и актер Ларс Айдингер на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. 13 июня 2017

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что государство должно оказывать поддержку дебютному, авторскому и детскому кино, такое мнение он высказал на пресс-конференции во вторник.

"Я считаю, что государственные деньги, выделяемые на кинематограф, конечно, должны тратиться на дебютантов, на авторское кино, на детское кино. Хотя, как ни парадоксально, большинство государственных денег выделяют на коммерческое кино", — сказал Учитель.

Он подчеркнул, что доля государственных средств, выделенных на картину "Матильда", составляет лишь четверть от всего бюджета фильма.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Премьера в России и Германии состоится 26 октября.