Набросок Зинаиды Серебряковой выставлен на аукцион за 1,8 миллиона рублей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пастельный набросок русской художницы Зинаиды Серебряковой выставлен на аукцион за 1,8 миллиона рублей, сообщает во вторник пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"Один из самых интересных лотов аукциона – пастель Зинаиды Серебряковой "Таня и Катя". Она создана в 1921 году, когда художница жила со своими детьми в голодном Петрограде и из-за нехватки художественных материалов часто делала зарисовки на обеих сторонах листа и даже поверх незавершенных эскизов. В частности, представленная на торги работа написана поверх наброска к картине "Диана и Актеон". Стартовая цена лота – 1,85 миллиона рублей",- говорится в сообщении.

Еще один топ-лот — работа Аристарха Лентулова "Беседка на реке", выполненная художником в 1900-х годах. Начальная цена картины, происходящей из коллекции итальянского журналиста Паоло Франческо Валентино, оценивается в 5,4 миллиона рублей. Графическими работами представлены на аукционе и другие значительные имена, такие как Алексей Боголюбов, Лев Лагорио, Александр Бенуа, Дмитрий Стеллецкий, Константин Юон, Артур Фонвизин, Сергей Судейкин, Константин Сомов, Александр Дейнека, Мстислав Добужинский, уточняется в материале.

"Всего на аукцион живописи, графики и декоративно-прикладного искусства представлены 323 лота на общую сумму 37 миллионов рублей. В аукционном каталоге, помимо работ знаменитых русских художников, – уникальные иконы, изделия из стекла, серебра и фарфора", — добавляется в сообщении.