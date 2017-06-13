С 16 по 18 июня Москве пройдет фестиваль Турции

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. С 16 по 18 июня в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль Турции. Гостей познакомят с культурой, историей, языком и традициями этой страны, сообщает сайт mos.ru.

Посетители фестиваля смогут посетить деревню ремесел, полетать на настоящих воздушных шарах Каппадокии, приобрести сувениры, погадать на кофейной гуще и принять участие в различных мастер-классах. На фестиваль приедут артисты из Турции, в том числе актеры популярного турецкого исторического сериала "Великолепный век". Кроме того, на фестивале разыграют 200 путевок в Турцию.