Фильм Грымова "Интимный дневник Анны Карениной" выйдет в прокат в 2018 году

СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Фильм "Интимный дневник Анны Карениной" выйдет в прокат в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости режиссер Юрий Грымов.

"Выход фильма "Анна Каренина. Интимный дневник" я передвинул на следующий год. Потому что мне показалось это "передозом" — в театре, картина Карена Шахназарова ("Анна Каренина. История Вронского" — ред.) и тут я еще со своей "Анной Карениной". Две мои картины в год — это тоже сомнительное удовольствие, слово "сомнительное"- ключевое. Фильм "Три сестры" мы только закончили, я решил поменять местами, и сейчас мы представляем его на "Кинотавре", — рассказал режиссер.

Ранее сообщалось, что премьера фильма о Карениной намечена на весну 2016 года.

Картина "Три сестры" по пьесе Антона Чехова, действие которой перенесено в современную Россию, представлена в конкурсной программе Российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

Полный текст интервью читайте 13 июня в 11.00 на сайте ria.ru.