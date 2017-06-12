Юрий Грымов хочет снять фильм о террористах

СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Режиссер Юрий Грымов планирует снять фильм о российских террористах "Рабочий полдень", об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Сейчас я подал заявку в Минкультуры на фильм о современных террористах "Рабочий полдень". Это не лица кавказской национальности – они из ближайшего Подмосковья", — рассказал Грымов.

Режиссер отметил, что ему захотелось высказаться на эту тему, потому что "мы оказались в таком мире". "У меня дочь живет в Париже. Когда там случился взрыв, она позвонила ночью, к ней прибежал мальчик из ее класса из этого кафе… Мир живет в этой системе координат и будет жить долго… Это мир упущенных возможностей. Политкорректность и толерантность, как я считаю, довели мир до этого состояния", — рассказал Грымов.

Режиссер подчеркнул, что он "полностью согласен" с обвинениями в адрес США в том, что мир оказался в такой ситуации.

"Когда все обвиняют в этом Америку, я присоединяюсь полностью. В 90-е годы в России ты не должен был входить с бандитами ни в какие отношения. Нельзя пить с людьми, которых ты не знаешь, это сто процентов. Американцы стали условно "выпивать" с бандитами – это все и раскрутилось, и в ближайшие 10 лет я не вижу выхода. Но у России сейчас есть шанс стать державой, которая начнет все выравнивать", — отметил Грымов.

По словам режиссера, если на фильм не дадут денег, в следующем году он поставит спектакль "В рабочий полдень" в театре "Модернъ", где он является художественным руководителем.

Новый фильм Грымова "Три сестры" представлен в конкурсе Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 июня в 11.00