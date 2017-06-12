Григорович о постановке балета: никогда не знаешь, что получится

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Получивший госпремию постановщик балета Юрий Григорович сравнил свое искусство с черными дырами: никогда не знаешь, что получится в конце.

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил государственные премии за заслуги в области искусства, науки и технологий. Среди награждаемых — композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и востоковед, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Наше бессловесное искусство не будет, конечно, говорить такие длинные и интересные речи. Первое, что бы я хотел сказать, это благодарность за то, что я получил эту премию. Второе, когда я начал руководить Большим театром, это уже больше нескольких десятилетий, приходит сразу же на ум две проблемы: текущий репертуар и проблемы современности. Я подумал, что надо оставить то, что мы накопили годами, мы — русский балет, который во всем мире известен, оставить в репертуаре те шедевры, которые у нас были сделаны",- сказал Григорович.

Получая награду, он отметил, что российские композиторы много писали для балета, любили его, но нужна была и современная музыка. Григорович отметил, что ему повезло с современниками — Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Шостаковичем, Арамом Хачатуряном.

"Я стараюсь и молодым исполнителям, и молодым хореографам дать возможность поставить это на сцене. Но когда ставится балет, никогда не знаешь, что из этого получается: абсолютная черная дыра, все в творчестве — непонятно, чем это кончится. Иногда это замечательное произведение, иногда не очень", — сказал Григорович.

Он отметил, что произведение естественным образом умирает на сцене, и когда на него не ходит публика, ее туда уже не привлечь. "Я все наше искусство молодых стараюсь делать, чтобы им было хорошо в нашем театре, в нашем государстве, насколько это возможно",- сказал Григорович.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, также получивший госпремию, начал свою речь со слов, что вручение ему этой награды — большая честь для него. "Для меня, может быть, еще более потрясающее впечатление — пройти торжественно по этой знаменитой дорожке. Я теперь знаю, что это значит, когда ты торжественно по ней проходишь", — сказал он.

Пиотровский также отметил, что является не первым музейщиком, получающим премию. "В прошедшие годы здесь стояли, получали государственную премию реставраторы часов, реставраторы фресок, директоры не столичных музеев. Это означает, что наш музейный труд признается высшей властью, и высшая власть понимает и признает то, что мы хотим все время объяснить, что музей — то, что связывает нас не только с прошлым, но и с будущем", — сказал он.

По его словам, "музеи ближе к храму, чем к Диснейленду или компьютеризированному складу".

"Я очень рассчитываю, что все, кто находится сегодня в зале, будут помощниками нам в наших грандиозных музейных проектах", — заявил Пиотровский.