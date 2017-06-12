Медведев поздравил Иосифа Райхельгауза с 70-летием

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста Российской Федерации и руководителя театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза с 70-летним юбилеем.

"Редкий дар и особый взгляд художника помогают Вам многие годы ставить на сцене театра яркие спектакли по произведениям современных драматургов и начинающих авторов, а также великих классиков. Во многом благодаря Вам театр славится неповторимой творческой атмосферой, зрелищностью и новаторством постановок", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.