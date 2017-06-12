Медведев поздравил Лопушанского с семидесятилетием

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Константина Лопушанского с 70-летием, отметив его редкий талант.

"Вы создаете особенные картины… фильмы-исповеди, которые поднимают важные нравственные и экологические проблемы. Благодаря редкому таланту и творческой энергии Вам удается воплощать на экране фантастический мир братьев Стругацких, пронзительно и искренне рассказывать о судьбах людей, о добре и зле, о будущем мира", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте правительства.

Премьер также отметил, что Лопушанский является ярким представителем ленинградской кинематографической школы и настоящим мастером авторского кино.