Вместо "телевизора": как молодые Советы убеждали мир в своей правоте

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости, Анна Кочарова. Легендарный журнал "СССР на стройке" стал одним из экспонатов выставки "Бумажная революция", которая проходит в Музее искусства и дизайна "Атомиум" в Брюсселе. Журнал выходил на пяти языках (русском, английском, немецком, французском, испанском) с 1930 по 1941 год и в 1949 году. Экземпляры этого издания находятся в коллекции Московского музея дизайна, который и привез их на выставку в Европу.

© Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке" © Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке"

Главным редактором первого номера был Максим Горький, над оформлением работали лучшие художники тех лет, мастера фотографии и фотомонтажа, например Эль Лисицкий и Александр Родченко. Оформление журнала было очень ярким, наглядным и оригинальным. В верстке издания не было полей — так он максимально напоминал киноэкран.

© Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке" © Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке"

Текстов в журнале практически не было. Но, несмотря на это, к работе привлекали лучших писателей тех лет: Исаака Бабеля, Михаила Кольцова, Валентина Катаева. Каждый выпуск был посвящен отдельной теме и рассказывал о достижениях советской власти в разных областях: строительстве, науке, технике, сельском и лесном хозяйстве, промышленности. Авторы не обошли вниманием и тему досуга советских граждан.

© Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке" © Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке"

Журнал был предназначен для читателей за рубежом и стремился продемонстрировать миру успехи и победы молодого революционного государства. Именно поэтому в издании использовались только фотографии — самый достоверный и правдивый способ изложения информации. По сути, журнал был "телевидением" тех лет, рассказывая миру о жизни в СССР.

© Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке" © Предоставлено Московским Музеем Дизайна Журнал "СССР на стройке"

В редакционном тексте первого номера Максим Горький объяснял идею и задачи нового проекта: "Мы должны привлечь на службу нашему строительству фото и кино. Кино и фото впервые способны наглядно и точно представить громадность размаха строительной работы, совершаемой пролетариатом в Стране Советов".