Бывший участник группы "Кино" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Показы двух дебютных фильмов "Скоро все кончится!" режиссера Алексея Рыбина, бывшего участника группы "Кино", и "Близкие" режиссера Ксении Зуевой прошли в воскресенье в рамах конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Гитарист, писатель, сценарист Алексей Рыбин — участник первого состава группы "Кино".
Дебютный фильм Рыбина рассказывает о простом рабочем Михаиле Носове (Михаил Сиворин), чья жизнь состоит из работы у станка и одиночества. Однажды Носов знакомится с проституткой, которая называет себя Дианой. Диана нравится Носову, и он берет ее "в эскорт", жизнь Носова делает крутой поворот…
В саундтреке фильме не звучит музыка группы "Кино". По словам режиссера, она не легла в контекст картины.
"У нас звучит музыка, которая поддерживает нашу историю, а "Кино" — это совсем из другого фильма. Она сюда по настроению не подходит", — рассказал Рыбин.
Фильм "Близкие" описывает жизнь одной семьи. Суета, бытовые проблемы, давящая атмосфера серых будней заставляет членов семьи обрушивать негативные эмоции друг на друга, жить внутри семьи в глухоте, в одиночестве, в войне. Внезапно произошедшее событие заставляет их очнуться и посмотреть на реальность другими глазами.
"Когда Ксения принесла мне этот сценарий, я решила, что этот фильм должен быть снят во что бы то ни стало. Фильм был снят без господдержки, поэтому это наш маленький подвиг, может быть, и большой", — сказала продюсер фильма Катерина Михайлова, представляя картину.
Режиссер призналась, что для нее "великая радость" быть со своей первой картиной на "Кинотавре". "Она очень честная и личная, и то, что ее столько людей увидят, — это неимоверное счастье", — сказала Зуева.
"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
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Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.