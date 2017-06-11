Бывший участник группы "Кино" представил на "Кинотавре" свой дебютный фильм

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Показы двух дебютных фильмов "Скоро все кончится!" режиссера Алексея Рыбина, бывшего участника группы "Кино", и "Близкие" режиссера Ксении Зуевой прошли в воскресенье в рамах конкурсной программы Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Гитарист, писатель, сценарист Алексей Рыбин — участник первого состава группы "Кино".

Дебютный фильм Рыбина рассказывает о простом рабочем Михаиле Носове (Михаил Сиворин), чья жизнь состоит из работы у станка и одиночества. Однажды Носов знакомится с проституткой, которая называет себя Дианой. Диана нравится Носову, и он берет ее "в эскорт", жизнь Носова делает крутой поворот…

В саундтреке фильме не звучит музыка группы "Кино". По словам режиссера, она не легла в контекст картины.

"У нас звучит музыка, которая поддерживает нашу историю, а "Кино" — это совсем из другого фильма. Она сюда по настроению не подходит", — рассказал Рыбин.

Фильм "Близкие" описывает жизнь одной семьи. Суета, бытовые проблемы, давящая атмосфера серых будней заставляет членов семьи обрушивать негативные эмоции друг на друга, жить внутри семьи в глухоте, в одиночестве, в войне. Внезапно произошедшее событие заставляет их очнуться и посмотреть на реальность другими глазами.

"Когда Ксения принесла мне этот сценарий, я решила, что этот фильм должен быть снят во что бы то ни стало. Фильм был снят без господдержки, поэтому это наш маленький подвиг, может быть, и большой", — сказала продюсер фильма Катерина Михайлова, представляя картину.

Режиссер призналась, что для нее "великая радость" быть со своей первой картиной на "Кинотавре". "Она очень честная и личная, и то, что ее столько людей увидят, — это неимоверное счастье", — сказала Зуева.

"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.