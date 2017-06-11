Фильм "Заложники" выйдет в прокат в Европе и Китае

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Фильм Резо Гигиенишвили "Заложники", основанный на реальных событиях 1983 года, летом выйдет в прокат во Франции, так же картина будет показана в Италии, Испании, Китае, Польше, рассказал журналистам продюсер Михаил Финогенов.

Фильм участвовал в специальной программе "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. "Заложники" вошли в основной конкурс Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"Фильм выйдет в прокат во Франции летом. Позже будет прокат в Испании, Италии, Китае Польше", — рассказал журналистам продюсер фильма Михаил Финогенов, добавив что переговоры продолжаются, и список стран может быть увеличен.

Сюжет фильма совместного производства России, Польши и Грузии, основан на реальных событиях 19 ноября 1983 года, он рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной — золотой молодежи Грузии. В результате захвата погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину — к 14 годам тюремного заключения. В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и другие.