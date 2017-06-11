Актер Евгений Стычкин: "Да, я тоже маньяк!"

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости, Павел Гайков. Актер Евгений Стычкин прилетел в Сочи, чтобы представить здесь фильм "Гоголь. Вий" — одну из частей проекта "Гоголь", который появится в российских кинотеатрах в конце августа. За несколько часов до открытия "Кинотавра", где Стычкина можно будет увидеть в фильме "Рок" Ивана Шахназарова, он рассказал РИА Новости о "Гоголе" и почему все профессионалы в кино — маньяки.

— Евгений, расскажите о своем персонаже в "Гоголе", где вы играете следователя местной полиции Бинха. Кто он, каким его увидит зритель? Близок ли вам по духу персонаж Бинха? Он вам нравится?

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь"

— Егор (Баранов, режиссер "Гоголя". — Прим. ред.) сочинил реальность, в которой мы существуем. Его придуманный мир — прекрасен, и Бинх отлично вписывается в этот мир. Бинх прекрасно стреляет и мастерски фехтует. Конечно, он мне нравится. И то, что он остается собой, в его ситуации, безусловно, вызывает уважение. И его пьянство и неприспособленность к требованиям общества — это защитная реакция от грязи чинопочитаний и лжи. В древнем японском трактате сказано: "Поскольку все в этом мире всего лишь обман, Искренность обретешь лишь в смерти". Бинх так чувствует и поэтому не боится смерти.

— Гоголя в сериале играет Александр Петров, который стремительно превращается в одну из главных звезд отечественного кино. Поделитесь своими впечатлениями, что в этом молодом человеке такого особенного?

— Бывает так, что артист пару раз удачно появился где-то — и ему уже кажется, что он может все. У Саши этого нет. Для него профессия до такой степени важнее всего остального, что она, как прекрасная дама, неминуемо сдается перед его натиском. Несмотря на то что в его послужном списке уже много больших работ, он не стесняется идти советоваться, слушать разные мнения и сопоставлять их. Если ему удастся сохранить эту открытость и одержимость, то он неминуемо всего добьется.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь"

— Не менее удивителен и другой участник проекта — один из продюсеров "Гоголя" Александр Цекало. Думаю, некоторые до сих пор воспринимают его как шоумена из кабаре-дуэта "Академия". А между тем он сегодня стал одним из главных сериальных продюсеров в стране, пробившим нашим фильмам дорогу на международные рынки. Как так вышло? Что его отличает от коллег?

— Он маньяк. Между двумя кинорынками он едет на три недели изучать тонкости литературного английского языка, хотя и так прекрасно им владеет! Но он хочет быть сильнее, чтобы его язык был еще образнее, чтобы он еще точнее мог донести свои идеи до английских, американских, китайских, индийских и прочих коллег.

Во всех проектах, где я у него снимался, он всегда интересовался каждой деталью. Он отсматривает все, начиная с кинопроб, интересуется сценарием и монтажом, он знает про всех участников процесса всё: кто, что, как делает, и почему именно так. И часто он руководствуется не финансовой, а творческой составляющей.

При этом я убежден, что и с финансовой точки зрения такой подход работает лучше. Если насмерть бороться за каждую деталь, делать только то, что ты любишь всем сердцем, и только то, к чему у тебя есть талант, то в конце концов это принесет выгоду.

— Эксперимент — показать сериал на широких экранах, разбив его на несколько фильмов, принадлежит ему?

— Да, вместе с продюсерами ТВ-3 Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. С Валерой мы познакомились еще на "Чернобыле", потом были "Измены". Я сначала не понимал, кто этот человек, которому есть дело до каждого слова, каждой детали. А потом стало понятно, что только так можно добиться идеала. В "Гоголе" нам повезло — вся группа работала так, как будто это главный фильм в нашей жизни. Но, наверное, только так и рождаются истории большой любви.

— Получается, чтобы добиться успеха, нужно стать маньяком. Вы тоже маньяк?

— Да, наверное. Мне, кажется, что я люблю сидеть дома перед камином, заниматься спортом, пить вино с женой или играть со своими собаками. Но если посмотреть график, то я понимаю, что хорошо, если я делаю это раз в месяц.

Да, я тоже маньяк. Но это не сознательный выбор. Не потому, что я считаю, что только так многого добьюсь! Не потому, что у меня гигантские амбиции и иначе мне их не удовлетворить. И не потому, что так делают американцы, а у них же все отлично получается — и давайте тоже будем такими. Нет! А потому, что я без этого не могу. Этот процесс приносит мне больше всего удовольствия. Ничего не радует меня так, как съемочная площадка или репетиции спектакля. Ни отдых, ни спорт, ни путешествия. Ну, или почти ничего.

— Находите время, чтобы посмотреть сериалы?

— Редко. Недавно посмотрел четырехсерийный фильм "Сокровище нации", о котором почему-то никто особенно не знает и не говорит. Он прекрасный! Он как хорошая книга, которую во время чтения хочется отложить, чтобы не перелистнуть страницу, еще немного дольше там остаться, посмеяться или просто подышать. С таким произведением хочется продлить мгновения удовольствия, чтобы следующий абзац, кадр или сцена не смыли удовольствие.

— А длинные сериалы смотрите?

— Мне нравятся "Викинги", "Острые козырьки". А "Игра престолов" надоела, остановился на пятом сезоне. Когда сериал набирает силу и из эксперимента превращается в лопату по загребанию денег, то его авторы автоматически начинают подстраиваться под общие тенденции. "Игра престолов" стала чистой, как канал "Дисней", а мне нравилось, что из меня вынимают кишки каждый раз, когда я включаю этот фильм. И так со многими.

— Как вы объясняете успех таких сериалов, как "Игра престолов", "Шерлок", "Во все тяжкие" и многих других, от которых мир сошел с ума?

— Может быть, общемировые депрессивные настроения заставляют людей получать удовольствие от того, чтобы проваливаться в чужую жизнь и не заниматься своей. И чем длиннее сериал, чем больше ты можешь туда погрузиться за счет количества подробностей, высокой проработанности персонажей и каждой линии, тем больше ты уходишь от своей собственной жизни. Люди тратят на просмотр свое время, значит, у чего-то они его отнимают.

Важно и то, что главный герой практически всех сегодняшних сериалов — общественно-полезный социопат. Все самые прекрасные персонажи — странные фрики. Они не совпадают с обществом, не встраиваются в него, но при этом все равно являются настоящими героями. Ты смотришь такую историю и думаешь: значит, и я на что-то годен.

— В "Гоголе" есть такие персонажи?

— Да мы там практически все такие, включая и моего героя. Он благородный, образованный, интеллигентный офицер, попавший в Диканьку и проведший там большую часть жизни. Лет двадцать он сидит там и разбирается, кто кому по пьяни проломил череп, пьет горилку и охотится на вальдшнепов — это, конечно, вызывает необратимые изменения. О да, у него много скелетов в шкафу!