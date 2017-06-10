Роднянский предупредил о последствиях протекционистских мер в кино

Продюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Продюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Протекционистские меры в кинематографе могут иметь негативные последствия, считает президент XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, продюсер фильмов Андрея Звягинцева Александр Роднянский.

"Протекционистские меры в кино, на мой субъективный взгляд, могут подействовать негативно. Облегченная конкуренция, когда любая отечественная картина получает некий объем сеансов, ведет к ухудшению качества фильмов. Я не вижу никаких проблем выпустить российскую картину, если она имеет зрительский потенциал", — сказал Роднянский в субботу на своей лекции в рамках киносмотра.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что киноиндустрию в России необходимо поддерживать на законодательном уровне, в первую очередь, в области кинопоказа и кинодистрибьюции. Он добавлял, что "необходимо государственное регулирование на законодательном уровне, протекционизм в сфере российского кино", и также напоминал, что в Советском Союзе кинематограф имел мощнейшую поддержку государства на всех уровнях, начиная от производства и заканчивая прокатом.

Роднянский отметил, что представители европейского авторского кино выживают за счет того, что есть огромное количество любителей артхауса.

"Они существуют, пусть в ограниченном прокате, но по всему миру", — сказал Роднянский.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.