Роднянский предупредил о последствиях протекционистских мер в кино
СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Протекционистские меры в кинематографе могут иметь негативные последствия, считает президент XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, продюсер фильмов Андрея Звягинцева Александр Роднянский.
"Протекционистские меры в кино, на мой субъективный взгляд, могут подействовать негативно. Облегченная конкуренция, когда любая отечественная картина получает некий объем сеансов, ведет к ухудшению качества фильмов. Я не вижу никаких проблем выпустить российскую картину, если она имеет зрительский потенциал", — сказал Роднянский в субботу на своей лекции в рамках киносмотра.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что киноиндустрию в России необходимо поддерживать на законодательном уровне, в первую очередь, в области кинопоказа и кинодистрибьюции. Он добавлял, что "необходимо государственное регулирование на законодательном уровне, протекционизм в сфере российского кино", и также напоминал, что в Советском Союзе кинематограф имел мощнейшую поддержку государства на всех уровнях, начиная от производства и заканчивая прокатом.
Роднянский отметил, что представители европейского авторского кино выживают за счет того, что есть огромное количество любителей артхауса.
"Они существуют, пусть в ограниченном прокате, но по всему миру", — сказал Роднянский.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.