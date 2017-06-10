США
10.0610 июня23:43МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Роднянский предупредил о последствиях протекционистских мер в кино

23:4010.06.2017
0100
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в СочиПродюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Протекционистские меры в кинематографе могут иметь негативные последствия, считает президент XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, продюсер фильмов Андрея Звягинцева Александр Роднянский.

Продюсер Александр Роднянский во время мастер-класса на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент "Кинотавра" считает программу фестиваля конкурентной

"Протекционистские меры в кино, на мой субъективный взгляд, могут подействовать негативно. Облегченная конкуренция, когда любая отечественная картина получает некий объем сеансов, ведет к ухудшению качества фильмов. Я не вижу никаких проблем выпустить российскую картину, если она имеет зрительский потенциал", — сказал Роднянский в субботу на своей лекции в рамках киносмотра.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что киноиндустрию в России необходимо поддерживать на законодательном уровне, в первую очередь, в области кинопоказа и кинодистрибьюции. Он добавлял, что "необходимо государственное регулирование на законодательном уровне, протекционизм в сфере российского кино", и также напоминал, что в Советском Союзе кинематограф имел мощнейшую поддержку государства на всех уровнях, начиная от производства и заканчивая прокатом.

Продюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пять важных премьер "Кинотавра-2017"
Роднянский отметил, что представители европейского авторского кино выживают за счет того, что есть огромное количество любителей артхауса.

"Они существуют, пусть в ограниченном прокате, но по всему миру", — сказал Роднянский.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

Открытие "Кинотавра" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.Посетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЖюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.Актер Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.Актриса Наталья Бардо и режиссёр Мариус Вайсберг на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.Актриса Дарья Чаруша на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.Актриса Наталья Рудова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".Шоумен, актёр Александр Ревва на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.Члены жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.Актриса Агния Кузнецова и ее супруг Максим Петров, и актёр Пётр Федоров на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.Актриса Анна Чурина на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.Актриса Елизавета Боярская на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.Актриса Светлана Ходченкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИсполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.Актёры Екатерина Волкова и Егор Дронов на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗвезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.Актриса Валерия Кожевникова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Нонна Гришаева на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧлен жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.Актриса Марина Александрова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.
/

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена