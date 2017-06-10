Резо Гигинеишвили представил фильм "Заложники" в конкурсе "Кинотавра"

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Резо Гигинеишвили представил в рамках основного конкурса Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи Фильм "Заложники", входивший в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля.

На премьеру к Гигинеишвили пришли все гости фестиваля: глава департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, режиссеры Павел Чухрай, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, президент фестиваля Александр Роднянский, политик Ирина Хакамада, вновь прибывшие актер Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак и многие другие.

"Мне было так приятно снимать лёгкие комедии, но сегодня не тот случай. Хочу поблагодарить фестиваль, все очень доброжелательны, мы научились радоваться за коллег", — сказал режиссер, представляя фильм киносообществу.

Гигинеишвили отметил, что для него это очень личная картина.

"Фильм основан на событиях, которые произошли в советской Грузии. Читая протоколы допросов, я не смог вычленить мотивацию, которая бы выгодно смотрелась в кино. Героями двигало что-то иррациональное, какое-то движение к свободе. Зрители увидят тот мир, в котором сегодня нам невозможно жить — искусственные ограничения, когда газировка или джинсы становятся символами свободы", — сказал режиссер, добавив, что "каждый из героев достоин того, чтобы его оплакивали".

Сюжет фильма основан на реальных событиях 19 ноября 1983 года, он рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной — золотой молодежи Грузии. В результате захвата погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Мужчин приговорили к смертной казни, женщину — к 14 годам тюремного заключения.